Казахстан последовательно развивает два крупных транспортных направления — Средний коридор и маршрут Север–Юг. На этом фоне Астана предлагает связать Средний коридор с новой инициативой TRIPP, что может расширить транспортные связи между Центральной Азией, Кавказом, Турцией и Европой, передаёт агентство KZ24news.

Восток–Запад

Средний коридор связывает Китай и Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и европейскими рынками. Казахстан занимает в этой системе важное положение благодаря своей железнодорожной сети и выходу к Каспийскому морю.

8 октября во время VIII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев заявил, что интеграцию Среднего коридора с TRIPP можно первоначально обсудить на экспертном уровне.

При этом Казахстан продолжает развивать и маршрут Север–Юг в сотрудничестве с Россией. Он обеспечивает другое направление — через Каспийский регион и Иран к рынкам Южной Азии и Персидского залива.

Таким образом, Казахстан формирует сеть маршрутов, ориентированных на разные направления внешней торговли.

Где появляется TRIPP

TRIPP предполагает создание транспортного сообщения через Армению между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Проект включает железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, а также энергетические и цифровые коммуникации.

Его значение для Казахстана связано с возможностью включить новую инфраструктуру Южного Кавказа в уже существующую систему Среднего коридора.

Если такая интеграция будет реализована, маршрут от Центральной Азии к европейским рынкам получит дополнительную инфраструктурную связку.

Почему это важно

Расширение транспортной сети позволяет Казахстану предлагать перевозчикам больше вариантов доставки грузов. При этом развитие Среднего коридора требует модернизации железных дорог, портов, логистических центров и цифровых систем.

В феврале Всемирный банк одобрил гарантию на $846 млн для привлечения $1,41 млрд коммерческого финансирования на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Казахстана.

Всемирный банк также прогнозирует, что при реализации инфраструктурных проектов грузопоток по Среднему коридору может вырасти в четыре раза к 2040 году, а время доставки сократиться примерно на две трети.

Не конкуренция, а единая сеть

Для Казахстана Средний коридор и Север–Юг не обязательно являются конкурирующими маршрутами. Они связывают страну с разными рынками и могут дополнять друг друга.

Предложение Токаева по TRIPP показывает, что следующим этапом может стать не только развитие отдельных коридоров, но и их соединение в единую евразийскую транспортную сеть.

Для Казахстана это означает возможность одновременно укреплять позиции на направлениях Восток–Запад и Север–Юг, расширяя роль страны в международной торговой логистике.