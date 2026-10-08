В Минске завершились совместные антитеррористические учения «Евразия-Антитеррор – 2026». В них приняли участие представители 10 стран СНГ и ШОС, а в силовой фазе на одной территории одновременно работали спецподразделения шести стран, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на ИК СНГ.

Учения стали практической частью более широкого сближения антитеррористических механизмов СНГ и ШОС. Страны отрабатывали не только силовые сценарии, но и обмен оперативной информацией, противодействие финансированию терроризма и выявление деятельности международных террористических организаций.

От финансовых потоков до атак с беспилотников

В рамках стартовой части учений участники сосредоточились на пресечении каналов финансирования террористической деятельности. Спецслужбы и подразделения финансового мониторинга шести стран СНГ также проверили взаимодействие при передаче оперативных данных через общие цифровые системы СНГ и ШОС.

Финальная фаза была максимально приближена к современным сценариям. Спецподразделения Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана отработали отражение атак на объект с массовым пребыванием людей и критически важный объект с применением беспилотных систем, а также операцию против незаконного вооружённого формирования в населённом пункте.

Почему это важно для Евразии

Главный результат учений — не демонстрация техники, а проверка того, насколько разные национальные службы способны действовать как единая система.

Для стран Евразии это особенно важно из-за трансграничного характера современных угроз. Террористические сети могут перемещать людей и деньги между государствами, использовать цифровые платформы и новые технологии. Поэтому отдельной стране недостаточно реагировать только внутри своих границ.

Именно на это направлен формат СНГ–ШОС: связать обмен разведывательной информацией, финансовый контроль и действия силовых подразделений в единую цепочку. Сам Контртеррористический форум в Минске был посвящён в том числе финансированию терроризма, киберугрозам и использованию современных технологий.

«Евразия-Антитеррор – 2026» стал вторым совместным учением СНГ и ШОС. При этом нынешний формат отличается масштабом: подразделения спецназначения шести государств одновременно отрабатывали задачи на территории одной страны.

Для Казахстана участие в таких учениях означает практическую интеграцию его силовых структур в региональные механизмы обмена информацией и совместного реагирования на трансграничные угрозы.