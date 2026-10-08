Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан договорились о том, как будут распределять и использовать воду из Сырдарьи и Амударьи в период между сезонами полива 2026–2027 годов. Для стран региона, чьи сельское хозяйство и энергетика зависят от трансграничных рек, такие договорённости помогают заранее планировать водопользование и снижать риск дефицита со ссылкой на передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Решение приняли на 95-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии ЦА, которое прошло в Туркменбаши. Участники согласовали объёмы водозабора и режимы работы водохранилищ.

Сырдарья принесла Казахстану больше воды, чем ожидалось

В 2026 году в Шардаринское водохранилище поступило около 3,69 млрд м3 воды. Это на 840 млн м3 больше первоначального прогноза.

На период между сезонами полива специалисты ожидают приток примерно 10 млрд м3. Это позволит заранее оценить доступный объём воды и планировать её использование на юге Казахстана.

Для Казахстана это означает более предсказуемое управление водными ресурсами на юге страны. Однако сам объём воды не решает проблему дефицита: реки региона проходят через несколько государств, поэтому использование воды в одной стране напрямую влияет на возможности других.

Зачем странам единый учёт воды

Именно поэтому страны Центральной Азии планируют усилить автоматизированный учёт воды в бассейне Сырдарьи. Рабочая группа займётся подготовкой соответствующего плана. Такой подход позволит получать более точные данные о движении и использовании воды и снизить риски разногласий между странами.

Вопрос становится особенно важным на фоне растущей нагрузки на водные ресурсы региона. Сельское хозяйство требует больших объёмов воды, а водохранилища одновременно используются для регулирования стока и энергетики. При этом Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан связаны одной системой трансграничных рек.

Вода становится вопросом региональной устойчивости

Поэтому регион постепенно переходит от отдельных договорённостей по распределению воды к более системному управлению общими ресурсами. Для этого необходимы единые данные, согласованные лимиты водозабора и прогнозирование притока в водохранилища.

Следующее заседание МКВК запланировано на первый квартал 2027 года в Узбекистане. К этому времени страны продолжат работу над механизмами совместного управления водными ресурсами Сырдарьи и Амударьи.

Для Центральной Азии вопрос воды становится не только сельскохозяйственной или экологической задачей. От того, насколько точно страны смогут прогнозировать и распределять трансграничный сток, зависят устойчивость экономики, продовольственная безопасность и отношения между государствами региона.