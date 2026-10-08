С 6 октября для казахстанских компаний действует новый режим торговли с ОАЭ. Соглашение ЕАЭС и ОАЭ отменяет или снижает пошлины более чем на 85% товарных позиций, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерства торговли и интеграции РК.

Льготы распространяются на продовольствие, металлы, нефтепродукты и промышленную продукцию. Но снижение пошлины не означает автоматического роста экспорта.

Что меняет отмена пошлин

В перечне товаров — мясо, бобовые, мука, кондитерские изделия, медь, прокат, насосы, краны, клапаны, комплектующие для машин и другая продукция.

Для переработанных товаров тарифная льгота может повысить конкурентоспособность. Но конечная цена зависит не только от пошлины. Её формируют логистика, хранение, сертификация и другие расходы.

Какие барьеры остаются

Экспортёрам по-прежнему необходимо соблюдать требования ОАЭ к безопасности, маркировке и регистрации продукции. Для продуктов питания и товаров животного происхождения действуют дополнительные процедуры контроля.

То есть соглашение убирает один барьер —таможенную пошлину, но не отменяет остальные требования к поставкам.

Логистика может съесть выгоду

Для Казахстана важен и транспортный фактор. Чем ниже стоимость товара относительно его веса, тем сильнее на конечную цену влияют перевозка, перевалка и хранение.

Поэтому нулевая пошлина будет особенно выгодна тем экспортёрам, которые смогут одновременно предложить конкурентную цену и выстроить эффективную логистику.

ОАЭ могут стать не только конечным рынком

Эмираты — крупный торговый и логистический центр региона. Поэтому поставки туда могут дать казахстанским компаниям доступ не только к местным покупателям, но и к более широким торговым цепочкам стран Персидского залива.

Главный вопрос теперь — насколько быстро бизнес сможет превратить тарифные льготы в реальные контракты. Для этого одной отмены пошлин недостаточно: нужны конкурентная продукция, логистика, сертификация и партнёры на местном рынке.