Владельцев квартир и домов в регионах с повышенным риском природных катастроф хотят обязать ежегодно страховать жильё. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка 15 сентября 2026 года опубликовало проект нового закона «О рынке страхования». Однако платить новый обязательный взнос предлагают не сейчас: если закон примут в нынешней редакции, ключевые нормы для собственников заработают с 1 июля 2030 года.

Опубликованный на портале «Открытые НПА» проект устанавливает минимальную стоимость полиса на уровне 0,5 МРП, максимальную — 5 МРП в год. При действующем в 2026 году МРП 4 325 ₸ это примерно 2,2–21,6 тыс. тенге в год — по расчётам KZ24.NEWS. Но это лишь перевод будущего тарифа в сегодняшние деньги: фактическая сумма в тенге в 2030 году будет зависеть от МРП, действующего на момент оплаты.

Причём единый тариф для всех вводить не планируют. Базовую страховую премию предлагают приравнять к налогу на имущество конкретного жилья, а затем применять коэффициенты риска региона. Для паводка коэффициент может достигать 0,65, для лесного пожара — 0,15, для землетрясения — 0,2. После расчёта итоговая сумма всё равно не сможет быть меньше 0,5 или больше 5 МРП.

Обязанность коснётся не всей недвижимости подряд. Речь идёт о принадлежащих физическим лицам квартирах и домах, которые предназначены и используются для постоянного проживания и расположены на территориях с риском землетрясений, паводков или природных лесных пожаров. Точного списка регионов в законопроекте пока нет: перечень областей и городов должно будет отдельно определить Правительство.

Мебель, бытовая техника и другое имущество внутри квартиры или дома обязательной страховкой покрываться не будут. При этом наличие добровольного полиса, согласно проекту, не освобождает собственника от обязательной страховки.

В документе уже прописан и принцип выплат. При полном уничтожении жилья предельная выплата составит 500 страховых премий, при повреждении — 250 премий. Например, при максимальном взносе в 5 МРП речь идёт соответственно о 2 500 и 1 250 МРП. В пересчёте по МРП 2026 года это около 10,81 млн ₸ при уничтожении жилья и 5,41 млн ₸ при повреждении — по расчётам KZ24.NEWS. Выплату Фонд обязательного страхования жилища должен будет произвести в течение пяти рабочих дней после подтверждения страхового случая и получения заявления.

Отдельные механизмы, которые должны заставить собственников оформлять полис, раскрыты в сопутствующем законопроекте. При нотариальном оформлении продажи или залога подпадающего под новые правила жилья собственник должен будет предъявить договор обязательного страхования. При заключении ипотечного договора такой полис потребуется предоставить ипотечной организации, а затем ежегодно информировать залогодержателя о его наличии. Контроль за выполнением обязанности предлагается возложить на местные исполнительные органы.

Отдельного размера штрафа именно для владельца квартиры или дома за отсутствие такого полиса в опубликованном 15 сентября 2026 года проекте не указано. Для тех, кто уже будет владеть подходящим под новые требования жильём к моменту запуска нормы, установлен переходный срок: оформить обязательную страховку они должны до 1 января 2031 года. Для нового жилья после запуска системы договор потребуется заключать не позднее десяти рабочих дней после регистрации права собственности.

Пока страхование жилья от природных катастроф в Казахстане остаётся добровольным. По данным АРРФР, полисы есть лишь примерно у 3,2% владельцев жилья, а в Алматы — у 7,7%. Проект закона опубликован 15 сентября 2026 года и находится на публичном обсуждении до 7 октября 2026 года, поэтому его положения ещё могут измениться до принятия.