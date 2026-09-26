Казахстанцам не обязательно лично ехать в государственный архив, чтобы подтвердить трудовой стаж, прежнюю зарплату или получить сведения, необходимые для оформления пенсии и других социальных вопросов. Архивную справку, копию документа или выписку можно запросить через портал электронного правительства. Услуга бесплатная, а стандартный срок её предоставления составляет до 11 рабочих дней. Это подтверждается действующими правилами оказания госуслуги.

В Восточно-Казахстанской области электронным способом уже пользуется значительная часть заявителей. По данным, озвученным на брифинге Региональной службы коммуникаций, к 24 сентября 2026 года архивы региона оказали 17 327 таких услуг. Через eGov поступило 6 930 обращений — около 40% от общего количества. Ещё 10 397 запросов были поданы непосредственно через канцелярию.

Архивные документы могут потребоваться спустя десятилетия после того, как содержащаяся в них информация была создана. Например, с их помощью подтверждают периоды работы и трудовой стаж, сведения о заработной плате и наградах. Такие данные могут понадобиться при решении пенсионных, социальных и имущественных вопросов.

Подать запрос можно несколькими способами: непосредственно в государственный архив, через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» либо онлайн. Возможность дистанционного получения этой услуги предусмотрена действующими правилами. Для электронной подачи заявления необходимо авторизоваться на eGov, выбрать соответствующую услугу и заполнить запрос. Подписать его можно ЭЦП или одноразовым SMS-паролем — во втором случае номер телефона должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан. Ответ появляется в личном кабинете пользователя.

Особенно заметна практическая польза онлайн-формата для тех, кто больше не живёт рядом с архивом, в котором находятся нужные сведения. Запрос можно отправить из другого населённого пункта без отдельной поездки в учреждение.

Базовый срок оказания услуги составляет 11 рабочих дней. Если для поиска информации архивистам приходится изучать документы нескольких организаций либо материалы за продолжительный период, процедура может занять больше времени. Правила предусматривают продление срока с уведомлением заявителя. После получения обращения сотрудники ищут информацию в архивных фондах, описях и делах. Если нужные документы хранятся в другом учреждении, запрос может быть перенаправлен по принадлежности. Если требуемых сведений в архиве нет, заявитель получает соответствующий ответ.

По данным властей ВКО, за рассматриваемый период нарушений сроков оказания услуги в регионе не зафиксировано. Жалоб от физических и юридических лиц на качество её предоставления также не поступало. При этом полностью цифровыми архивы региона пока назвать нельзя. В электронный вид переведено 15% архивных материалов ВКО —1 631 825 документов. Для систематизации сведений о фондах и ускорения поиска используется информационная система «Е-Архив».

Таким образом, цифровизация пока не означает, что любой старый документ можно мгновенно скачать из базы. eGov прежде всего позволяет дистанционно направить запрос и получить результат, тогда как сам поиск необходимых сведений в ряде случаев по-прежнему требует работы сотрудников с архивными фондами.