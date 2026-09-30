«Қазақстан темір жолы» готовит один из самых заметных корпоративных шагов перед будущим IPO: компания хочет раздробить каждую простую акцию в соотношении 1 к 5. После сплита количество уже размещённых акций увеличится в пять раз — до 2 483 478 380 штук.

Предложение уже одобрено советом директоров КТЖ и вынесено на рассмотрение единственного акционера — фонда «Самрук-Қазына». То есть дробление ещё требует решения акционера. В сообщении KASE прямо указано, что провести сплит должны до даты первичного публичного размещения акций КТЖ.

Есть важный нюанс с цифрой 3,27 млрд, которая появилась в сообщениях об этой истории. Это не количество акций, которое автоматически окажется у инвесторов после сплита. Размещённых бумаг после дробления будет около 2,48 млрд. Отдельным решением КТЖ предлагает увеличить общее количество объявленных простых акций до 3 267 734 711 штук.

Откуда взялись 3,27 млрд акций

Схема состоит из двух последовательных действий. Сначала действующие размещённые акции дробятся один к пяти — их станет 2 483 478 380. Количество объявленных простых акций после самого дробления должно составить 2 488 823 162 штуки.

Затем лимит объявленных акций предлагается увеличить ещё сильнее — до 3 267 734 711. Между этой цифрой и количеством уже размещённых после сплита акций остаётся 784 256 331 бумага. Это около 24% от нового общего количества объявленных акций — по расчётам KZ24.NEWS.

Однако из документа KASE не следует, что все эти 784,3 млн акций обязательно будут выпущены на IPO. Решение лишь создаёт возможность для последующего размещения дополнительных бумаг. Точное число акций, которое предложат инвесторам, должно определяться параметрами самого IPO.

Что такое сплит и станет ли КТЖ дороже

Само дробление не увеличивает стоимость компании и не делает нынешнего владельца богаче. При сплите 1 к 5 вместо одной старой акции появляются пять новых, а доля владельца в компании остаётся прежней. Условная стоимость одной бумаги при неизменной оценке компании, наоборот, делится примерно на пять.

Такие операции часто проводят перед выходом на биржу, чтобы сделать размер одной акции удобнее для торгов и будущих инвесторов. При этом КТЖ в биржевом сообщении отдельно не объясняет мотив выбора именно коэффициента 1 к 5.

Сейчас КТЖ не имеет публично торгуемых простых акций: единственным акционером остаётся «Самрук-Қазына». Поэтому речь пока идёт именно о подготовке структуры капитала к будущему размещению.

IPO будет первичным — деньги должны остаться у КТЖ

В этой истории есть ещё одна важная деталь. «Самрук-Қазына» и КТЖ ранее объясняли, что IPO планируется исключительно как первичное размещение: новые акции выпускает сама железнодорожная компания, а не фонд продаёт инвесторам часть уже принадлежащих ему бумаг.

Это означает, что привлечённые средства должны поступить непосредственно КТЖ. Компания собирается направить их на погашение части долгов, развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, увеличение пропускной способности транспортных коридоров и обновление подвижного состава.

10 сентября председатель «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов говорил, что инвесторам могут предложить до 20% акций компании. Об этом сообщал Интерфакс. При этом окончательный объём размещения пока официально не зафиксирован.

IPO КТЖ планируется одновременно на трёх площадках — в Казахстане, Лондоне и Гонконге. В конце июня компания уже подала листинговую заявку A1 на Hong Kong Stock Exchange. В сентябре фонд продолжал называть 2026 год ориентиром для размещения.

Подготовка к IPO идёт параллельно с реформой железнодорожной отрасли и поиском нового финансирования для инфраструктуры. Об этом ранее писал KZ24.NEWS.

Есть и уточнение по датам. Само корпоративное событие в документе KASE датировано 24 сентября, письмо КТЖ на биржу — 28 сентября. Таким образом, появившиеся 29 сентября публикации СМИ рассказывают о раскрытии уже принятого советом директоров решения, которое теперь предстоит рассмотреть «Самрук-Қазына».