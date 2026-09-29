Казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева первой пришла к финишу марафонской спортивной ходьбы на Азиатских играх в Японии. 42,195 км она прошла за 3 часа 22 минуты 20 секунд и показала результат, который первоначально принёс ей золотую медаль, казалось бы, что может пойти не так?

После финиша её обувь проверили на соответствие требованиям World Athletics. Выяснилось, что модель, в которой выступала спортсменка, отсутствовала в перечне разрешённой обуви. После рассмотрения протеста результат Токсанбаевой аннулировали, а золото перешло представительнице Китая Даньцэнцзун, передаёт агентство KZ24news.

На первый взгляд всё выглядит как обычная история о нарушении спортивного регламента. World Athletics действительно устанавливает требования к соревновательной обуви, публикует список разрешённых моделей и предусматривает проверки уже после соревнований. Причём ответственность за то, чтобы спортсмен использовал разрешённую модель, возлагается в том числе на самого спортсмена и его представителей.

Но именно здесь и начинается история, которая выходит далеко за пределы одной пары обуви

Правила были изменены весной 2026 года: решение об обновлении требований приняли 19 марта, а новые нормы вступили в силу 20 апреля. По информации Национального олимпийского комитета Казахстана, соответствующая информация была направлена национальным федерациям — членам World Athletics.

Возникает первый вопрос: если требования были обязательными уже несколько месяцев, почему соответствие обуви не удалось установить до старта?

Тем более что речь идёт не о рядовом забеге. Спортсменка должна была пройти почти 43 километра, после чего её результат ещё оставался под вопросом из-за технического соответствия экипировки.

Есть и другая деталь

Проверка обуви после финиша — не исключительная процедура, придуманная специально для Токсанбаевой. World Athletics прямо предусматривает возможность забрать обувь спортсмена после соревнования для дополнительной проверки. Более того, организация ещё в 2024 году запустила специальный сервис, с помощью которого спортсмены, тренеры и организаторы могут заранее проверить конкретную модель.

То есть формально система существует, но насколько она понятна самим спортсменам? Кто именно в национальной сборной должен контролировать такие изменения? Спортсмен, личный тренер, федерация или спортивный чиновник? И почему окончательная проверка в случае Токсанбаевой произошла тогда, когда результат уже был показан?

Особенно остро эта история выглядит на фоне того, что золото спортсменки оказалось передано представительнице Китая. При этом никаких доказательств того, что решение было принято по политическим мотивам, на данный момент нет. Есть зафиксированное нарушение технического регламента и решение World Athletics аннулировать результат.

Но именно такая последовательность событий неизбежно оставляет пространство для вопросов.

Когда спортсменка первой пересекает финишную черту, а затем теряет золото из-за модели обуви — где проходит граница между необходимым соблюдением правил и чрезмерной формализацией спорта? И если нарушение можно обнаружить после финиша, почему нельзя было обнаружить его до старта?

Токсанбаева подала апелляцию. Её рассмотрение может дать ответ на главный вопрос этой истории — действительно ли техническое нарушение было достаточным основанием для окончательной отмены результата.