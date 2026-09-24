В Актюбинской области руководителя ИП «Kazenergy» приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы по делу о незаконном производстве печного топлива. По данным следствия, предприятие успело реализовать более 11 млн литров продукции, а преступный доход составил 778 млн ₸.

Производство работало на базе площадью 10 тыс. кв. метров — это около одного гектара, по расчётам KZ24.NEWS. Как сообщило 24 сентября Агентство по финансовому мониторингу, сырьём служили отработанные масла, нефтешлам и другие нефтесодержащие отходы. Их смешивали с нафтой и перерабатывали методом циркуляции.

При этом у предпринимателя, по данным АФМ, не было лицензии и экологического разрешения, необходимых для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов.

АФМ заявило о вредных компонентах в топливе

Ведомство отдельно утверждает, что произведённое печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты.

Формулировать это как доказанный факт причинения вреда здоровью нельзя. АФМ сообщает о потенциальном риске: при использовании такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах в воздух могли выделяться токсичные вещества, способные создавать угрозу для дыхательной системы и здоровья жителей региона.

Какие именно химические вещества обнаружили в продукции, в какой концентрации и имеются ли результаты лабораторной экспертизы в открытом сообщении АФМ не указано. Также ведомство не сообщает, где именно использовались уже проданные 11 млн литров и кто был их покупателем.

Более 11 тысяч кубометров топлива уже успели продать

Объём реализованной продукции превышает 11 тыс. кубометров, по расчётам KZ24.NEWS. При этом в заголовке официального сообщения АФМ говорится о предотвращении сбыта топлива из опасных отходов, хотя в самом тексте ведомство сообщает, что более 11 млн литров уже были реализованы.

Сколько готовой продукции удалось изъять или не допустить к дальнейшей продаже, АФМ не уточняет.

По итогам рассмотрения дела суд назначил руководителю ИП «Kazenergy» 3 года 9 месяцев лишения свободы. Также конфисковано имущество, включая производственный объект, автомобили и денежные средства на банковских счетах. Стоимость конфискованного имущества и количество автомобилей в сообщении не раскрываются.

Приговор пока не вступил в законную силу. Поэтому он ещё может быть обжалован и не должен описываться как окончательное судебное решение.