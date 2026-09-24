Снижение уровня Каспийского моря стало одним из центральных вопросов переговоров пяти прикаспийских государств. В Тегеране по итогам седьмой сессии Тегеранской конвенции приняты заявление министров и решения, которые должны определить дальнейшее экологическое сотрудничество Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана, передаёт агентство KZ24news.

Главным практическим направлением становится совместная работа с последствиями обмеления Каспия. Страны договорились развивать экологический мониторинг, обмениваться данными и совместно изучать изменения уровня моря, состояние экосистемы и биоразнообразия.

В итоговом заявлении отражена инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Её задача — объединить усилия пяти стран и сформировать общий подход к сохранению водных ресурсов и экосистемы Каспия.

Значение договорённостей выходит за рамки экологии. Изменение уровня Каспия затрагивает рыболовство, судоходство, прибрежную инфраструктуру и экономическую деятельность государств региона. В 2024 году прикаспийские страны уже отмечали экологические и социально-экономические последствия снижения уровня моря и необходимость согласованных мер.

КС-7 прошла в год 20-летия вступления Тегеранской конвенции в силу. За это время она стала основой сотрудничества пяти прикаспийских государств по защите морской среды. Теперь участникам предстоит перейти от обмена данными и общих договорённостей к реализации совместных мер по адаптации Каспия к происходящим изменениям.