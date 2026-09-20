Самый маленький город Казахстана — Жем в Актюбинской области: на 1 января 2026 года там жили 1 090 человек. Следом идут Темир из той же области, 2 111 жителей, и Степняк в Акмолинской, 3 922. Это данные Бюро национальной статистики, и по ним же собран весь список ниже: двадцать самых маленьких городов Казахстана, их население и то, как оно изменилось за год.

20 самых маленьких городов Казахстана

Считали население самого города, без сёл, которые подчиняются его администрации. Значение показывает, кому город подчинён: району или напрямую области. Изменение — разница с 1 января 2025 года.

№ Город Область Значение Жителей на 1 января 2026 За 2025 год 1 Жем Актюбинская районное 1 090 −69 2 Темир Актюбинская районное 2 111 −53 3 Степняк Акмолинская районное 3 922 −95 4 Шар Абай районное 5 883 −192 5 Державинск Акмолинская районное 6 590 −127 6 Мамлютка Северо-Казахстанская районное 6 637 −144 7 Серебрянск Восточно-Казахстанская районное 6 744 −116 8 Казалинск Кызылординская районное 7 333 −100 9 Каражал Ұлытау областное 8 007 −116 10 Сергеевка Северо-Казахстанская районное 8 028 −23 11 Булаево Северо-Казахстанская районное 8 499 −41 12 Форт-Шевченко Мангистауская районное 8 634 −116 13 Каркаралинск Карагандинская районное 8 712 −248 14 Курчатов Абай областное 9 848 −201 15 Приозерск Карагандинская областное 10 623 −318 16 Есиль Акмолинская районное 10 817 −239 17 Ерейментау Акмолинская районное 11 696 −241 18 Эмба Актюбинская районное 12 600 −263 19 Тайынша Северо-Казахстанская районное 12 825 −126 20 Акколь Акмолинская районное 14 786 −402

Источник: Бюро национальной статистики, таблицы «Численность населения Республики Казахстан в разрезе областей, городов, районов, районных центров и поселков» на 1 января 2026 и 2025 годов.

Все двадцать городов за год стали меньше. Вместе в них живут 165 385 человек, а годом раньше было 168 615: минус 3 230 жителей, или 1,9 процента. Это меньше, чем население одного Талдыкоргана, где живёт 171 851 человек.

У списка заметный северный уклон. Девять городов из двадцати находятся в двух областях: пять в Акмолинской, четыре в Северо-Казахстанской. В Северо-Казахстанской области всего пять городов, и в двадцатку попали четыре из них, все, кроме Петропавловска. Да и сама область одна из самых малонаселённых: из 17 областей меньше жителей только в Ұлытау. Как регионы соотносятся по площади и населению, видно по рейтингу самых больших областей Казахстана.

Первая тройка

Жем: 1 090 жителей

Жем — единственный город Казахстана, где живёт меньше двух тысяч человек. Он входит в Мугалжарский район Актюбинской области, и это единственный район страны, где сразу три города: кроме Жема, там Кандыагаш и Эмба. За 2025 год население Жема уменьшилось на 69 человек, то есть на 6 процентов. Быстрее не сокращался ни один из 90 городов страны.

Темир: 2 111 жителей

Темир тоже в Актюбинской области, в Темирском районе. За год он потерял 53 жителя, 2,4 процента. Вместе с Жемом и Эмбой, которая стоит на 18-й строчке, это три актюбинских города в двадцатке.

Степняк: 3 922 жителя

Степняк относится к району Биржан сал Акмолинской области. За год здесь стало на 95 человек меньше, и город опустился ниже четырёх тысяч: годом раньше в нём жили 4 017 человек. С него начинается длинная акмолинская часть списка: дальше в ней Державинск, Есиль, Ерейментау и Акколь.

Маленькие города областного значения

В двадцатке три города, которые подчиняются напрямую области, а не району. Самый маленький из них — Каражал в области Ұлытау, 8 007 жителей: в списке он девятый, между Казалинском и Сергеевкой. Курчатов в области Абай за 2025 год опустился ниже 10 тысяч, с 10 049 до 9 848 человек. Приозерск в Карагандинской области пока держится чуть выше этой отметки — 10 623.

Размер и статус города вообще расходятся. Самый крупный город районного значения, Каскелен в Алматинской области, — это 89 029 жителей, больше, чем в 20 из 39 городов областного значения. А среди областных городов меньше 50 тысяч человек живут в одиннадцати: Каражале, Курчатове, Приозерске, Аркалыке, Текели, Лисаковске, Сарани, Шахтинске, Риддере, Степногорске и в Байконыре при космодроме Байконур.

Почему они всё ещё города

Категории населённых пунктов задаёт Конституционный закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», который действует с 1 июля 2026 года. Городом районного значения он называет населённый пункт, где есть предприятия, жилищный фонд, школы и больницы, культурные и торговые объекты и живёт не меньше 10 тысяч человек. Для города областного значения нужно больше 50 тысяч.

По этой мерке двенадцать городов районного значения из рейтинга до своего статуса не дотягивают, от Жема до Каркаралинска. Автоматически статус при этом не снимается. Закон меняет его, если город в течение пяти лет не соответствует требованиям (статья 19). Решение о преобразовании города в иной населённый пункт принимает Президент по представлению Правительства и с учётом мнения местных органов (статья 13). Тот же порог и то же правило пяти лет были и в прежнем законе 1993 года.

Новое в законе 2026 года касается городов областного значения. Им теперь прямо разрешено быть меньше 50 тысяч жителей «с учетом исторических предпосылок их образования». В прежнем законе такой оговорки не было, а городов, к которым она относится по численности, сейчас одиннадцать.

Откуда числа и почему в других источниках иначе

Бюро национальной статистики оценивает население каждого города на 1 января. Отсчёт ведут от итогов последней переписи: к ним прибавляют родившихся и приехавших на постоянное жительство, вычитают умерших и уехавших.

Расхождения с другими списками обычно появляются по двум причинам. Первая — дата: таблица за прошлый год даст другие числа, а небольшие города за год меняются заметно. Вторая — что считать городом. У города областного значения есть администрация, и ей подчиняются окрестные сёла. В строке администрации Кокшетау записано 199 357 человек, в строке самого города — 183 170. Мы брали город без сёл: иначе небольшой город с крупными пригородами выглядел бы больше, чем он есть.

Для сравнения с другого конца шкалы стоит открыть рейтинг самых крупных городов Казахстана: там те же данные, только сверху вниз.

Что меняется

Сокращение — общая картина для малых городов, но не для страны. Из 90 городов за 2025 год население уменьшилось в 64 и выросло в 26. Быстрее всех рос Косшы в Акмолинской области: с 59 464 до 65 055 человек, плюс 9,4 процента. Астана прибавила 7,2 процента, Алатау — 6. На другом краю — Жем, Байконыр и Шар, которые за год потеряли от 3 до 6 процентов жителей.

Городов меньше 10 тысяч жителей за год стало 14 вместо 13: к ним добавился Курчатов. Ближе всех к этой отметке Приозерск. Если он будет терять людей так же, как в 2025 году, по 318 человек за год, то опустится ниже 10 тысяч примерно через два года.

Часто задаваемые вопросы Какой самый маленький город в Казахстане? Жем в Мугалжарском районе Актюбинской области: 1 090 жителей на 1 января 2026 года по данным Бюро национальной статистики. Это единственный город страны, где живёт меньше двух тысяч человек. Какой самый маленький город Казахстана по площади? В таблицах Бюро национальной статистики, по которым составлен этот рейтинг, площади городов нет, поэтому города здесь сравниваются по числу жителей. Самые маленькие города Казахстана по населению — в таблице в начале материала. Сколько всего городов в Казахстане? На 1 января 2026 года их 90: Астана, Алматы и Шымкент, 39 городов областного значения и 48 районного. Чем город отличается от посёлка и села? Численностью и тем, что в нём есть. По закону посёлок — населённый пункт от 500 жителей, образованный вокруг промышленности, транспорта, энергетики, отдыха или другого хозяйства, а село — от 50 жителей. Городу районного значения нужно не меньше 10 тысяч человек, а к ним — предприятия и развитая социальная сеть. Может ли город потерять статус? Может. Статус меняется, если город в течение пяти лет не соответствует требованиям закона, а решение принимает Президент по представлению Правительства. Сама по себе численность ниже порога статус не отменяет: все двенадцать районных городов из рейтинга, где меньше 10 тысяч жителей, на 1 января 2026 года числятся городами. Какой самый маленький город областного значения? Каражал в области Ұлытау: 8 007 жителей на 1 января 2026 года. Закон разрешает городу областного значения быть меньше 50 тысяч человек «с учетом исторических предпосылок их образования», и таких городов сейчас одиннадцать. Какой самый большой город районного значения? Каскелен в Карасайском районе Алматинской области: 89 029 жителей. Он крупнее 20 из 39 городов областного значения, так что статус города говорит о его подчинённости, а не о размере. Сколько в Казахстане городов меньше 10 тысяч жителей? Четырнадцать на 1 января 2026 года: двенадцать районного значения и два областного, Каражал и Курчатов. Годом раньше их было тринадцать, Курчатов опустился ниже этой отметки за 2025 год. Где смотреть свежие данные На сайте Бюро национальной статистики, в разделе «Демографическая статистика». Таблица с населением каждого города, района и посёлка приводится на 1 января, последняя — на 2026 год, опубликована 13 февраля 2026 года.