Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан продолжают превращать Камбаратинскую ГЭС-1 из отдельного энергетического проекта Кыргызстана в совместный инфраструктурный объект Центральной Азии, передаёт агентство KZ24news.

21–23 сентября в Алматы прошёл третий раунд переговоров по межправительственному соглашению. Стороны согласовывали, как будут финансироваться строительство и эксплуатация станции, кто и за что будет отвечать и по каким правилам страны будут управлять проектом.

Переговоры ещё не завершены. При этом участники сообщили о прогрессе по нескольким спорным положениям и договорились продолжить согласование.

Электроэнергия и вода в одном проекте

Камбаратинская ГЭС-1 планируется на реке Нарын в Кыргызстане. Проект предусматривает станцию мощностью около 1 860 МВт с годовой выработкой примерно 6 тыс. ГВт·ч.

Для региона значение ГЭС выходит за пределы производства электроэнергии. Нарын входит в бассейн Сырдарьи, поэтому работа станции связана с распределением воды между странами.

Это делает проект одновременно энергетическим и водным. Для Казахстана и Узбекистана важны условия использования воды, а для Кыргызстана — развитие собственной генерации и участие в крупном региональном проекте.

Почему три страны договариваются вместе

Предполагается, что Кыргызстан получит 34% участия в проекте, Казахстан и Узбекистан — по 33%.

Такой формат требует согласовать не только деньги на строительство, но и долгосрочные правила управления станцией. Именно поэтому переговоры идут на уровне нескольких ведомств трёх государств.

Первый раунд прошёл в Бишкеке весной, второй — в Ташкенте, третий состоялся в Алматы. В переговорах также участвует Всемирный банк, который оказывает сторонам техническую поддержку.

Следующий этап — согласование оставшихся положений соглашения. От того, насколько чётко страны распределят финансовые, энергетические и водные обязательства, будет зависеть дальнейшее продвижение проекта.