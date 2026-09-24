В национальном парке «Бурабай» 24 сентября начала работу III Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай — колыбель тюркской цивилизации». Форум продлится до 26 сентября, передаёт агентство KZ24news.

Конференция посвящена историко-культурному наследию Большого Алтая, изучению происхождения и развития тюркских народов, сохранению общего исторического пространства и расширению научного сотрудничества между странами региона.

Интерес к теме связан с тем, что Алтай рассматривается международным научным сообществом как важнейший историко-культурный регион Центральной и Северной Азии. UNESCO отмечает, что археологические памятники Алтая отражают смену культур на протяжении тысячелетий — от древнейших сообществ до скифского и последующего тюркского периодов.

История тюркского мира непосредственно связана с этим пространством. По данным Cambridge University Press, Тюркский каганат возник в середине VI века и существовал примерно с 552 по 744 год, занимая степные территории, связанные в том числе с Алтаем и Тянь-Шанем.

Отдельное значение имеет трансграничный характер Большого Алтая. UNESCO в 2018 году отметила создание трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай», объединившего территории Казахстана и России, как результат сотрудничества двух стран по сохранению природного и культурного наследия региона.

Проект конференции стартовал в 2024 году. Первые два форума прошли в Республике Алтай в 2024 и 2025 годах. В 2026 году площадкой впервые стал Казахстан — по предложению казахстанской стороны. О проведении конференции в сентябре ранее также сообщал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках нынешнего форума учёные и эксперты обсуждают археологию, историю, язык и культуру тюркских народов, а также возможности совместных исследований и сохранения историко-культурных памятников Большого Алтая.

При этом современная академическая дискуссия рассматривает Алтай не как изолированную точку происхождения одной цивилизации, а как пространство длительных контактов и перемещений разных народов. UNESCO подчёркивает, что археологические комплексы Алтая отражают взаимодействие культур Северной и Центральной Азии на протяжении нескольких тысячелетий.