Казахстану до 2035 года потребуется около 2,9 млн специалистов, в том числе 1,8 млн рабочих кадров. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на первой сессии высшего консультативного органа страны — Қазақстан Халық Кеңесі, передаёт агентство KZ24news.

По словам Главы государства, масштабная модернизация инфраструктуры создаст десятки тысяч новых рабочих мест. Основной дефицит кадров ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и IT.

Система подготовки специалистов уже включает 763 колледжа, где обучаются более 500 тыс. студентов. В стране также развиваются ранняя профориентация и дуальное обучение, при котором студенты получают практические навыки непосредственно на предприятиях.

Отдельное направление — подготовка людей, которые уже имеют профессиональные навыки, но не располагают профильным дипломом. В Казахстане работают 22 центра признания профессиональных квалификаций. Они позволяют официально подтвердить компетенции и получить документ о квалификации.

Токаев также привёл в пример столичный проект Joltap, где обучение рабочим и цифровым профессиям проходит при участии бизнеса. За три года его участниками стали более 22 тыс. человек. Около 60% из них трудоустроились, ещё около 2 тыс. открыли собственное дело. Президент предложил распространить этот опыт на регионы.

Таким образом, кадровая политика Казахстана постепенно смещается от подготовки специалистов только через традиционное образование к более гибкой модели — короткому обучению, переподготовке и признанию уже имеющихся навыков.

Для экономики это означает попытку заранее закрыть кадровый разрыв, который может стать одним из главных ограничений для промышленного и инфраструктурного роста в ближайшее десятилетие.