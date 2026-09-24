Казахстан и ЮНИСЕФ планируют расширить совместный проект «Вода и образование», который формирует у детей и подростков навыки бережного отношения к водным ресурсам. Следующим регионом может стать Туркестанская область, затем инициативу хотят распространить на прикаспийские территории, включая Актау и Атырау, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Проект реализуют Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство просвещения и Информационно-аналитический центр водных ресурсов совместно с ЮНИСЕФ.

На новом этапе акцент планируют сделать не только на обучении. Подростков и студентов хотят вовлечь в практические проекты — от разработки водосберегающих решений до создания стартапов в этой сфере. ЮНИСЕФ также предлагает использовать волонтёрские движения и университетские хабы.

Стороны намерены закрепить проект как долгосрочную программу на ближайшие два года. Главная задача — сформировать культуру водосбережения, при которой экономное использование воды станет повседневной привычкой, а молодёжь будет участвовать в решении водных проблем своих регионов.

Расширение на Туркестанскую область и прикаспийские регионы имеет практическое значение: водные вопросы в разных частях страны отличаются, поэтому единая образовательная программа может постепенно адаптироваться к местным условиям.

По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Аслана Абдраимова, объединение государственной инфраструктуры водной отрасли и молодёжной сети ЮНИСЕФ должно помочь создать национальное движение по водосбережению.