North Caspian Operating Company не удалось через суд отменить исполнительное производство по взысканию около 2,3 трлн тенге за экологические нарушения на Кашагане. Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области отказал оператору месторождения в иске, следует из решения от 23 сентября.

Это не означает, что Казахстан уже получил 2,3 трлн тенге. Деньги пока не взысканы, а у NCOC остаётся возможность обжаловать новое решение. Однако компания не смогла на первой стадии отменить сразу несколько ключевых мер, с помощью которых государство начало принудительное исполнение.

Как сообщил Интерфакс, NCOC просила признать незаконными и отменить постановление о возбуждении исполнительного производства от 21 июля, арест недвижимости от 21 июля, арест транспортных средств от 22 июля, а также ограничения, введённые 23 и 30 июля. Суд в удовлетворении требований отказал.

NCOC пыталась отменить не только само взыскание

Исполнительное производство было возбуждено после истечения срока для добровольной уплаты. В опубликованных летом данных реестра задолженность филиала NCOC составляла 2 356 293 268 036 тенге — то есть более 2,35 трлн тенге.

В рамках производства государственный судебный исполнитель наложил арест на недвижимое имущество и транспорт компании, а также ввёл запреты на совершение определённых действий. При этом арест банковских счетов, по данным материалов производства, не применялся.

7 сентября принудительное взыскание поставили на паузу. Причиной стало не списание штрафа и не отказ государства от требований: NCOC обжаловала действия судебного исполнителя, а суд запросил материалы исполнительного производства.

Министерство юстиции тогда объяснило, что по закону на время нахождения материалов в суде производство приостанавливается. Ведомство отдельно заявляло, что после их возвращения взыскание будет продолжено в установленном порядке.

Теперь у NCOC есть 10 рабочих дней на апелляцию

Решение от 23 сентября пока нельзя считать окончательной точкой. На него может быть подана апелляционная жалоба в течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

Для споров, связанных с действиями судебных исполнителей, такой сокращённый срок прямо предусмотрен АППК. Если NCOC воспользуется правом на апелляцию, законность отказа суда первой инстанции будет проверять вышестоящая судебная инстанция.

Если решение не будет обжаловано и вступит в законную силу, главное препятствие, из-за которого в сентябре были истребованы материалы производства, исчезнет. При этом точную дату фактического возобновления взыскания после решения от 23 сентября Минюст на момент публикации публично не называл.

Почему спор всё равно не закончится

Параллельно с казахстанскими судами продолжается международное разбирательство. NCOC ранее заявила, что арбитражный трибунал, работающий по правилам UNCITRAL, принял обеспечительный приказ, запрещающий Казахстану принудительно взыскивать спорный экологический штраф до вынесения арбитражного решения.

Об этой позиции компании сообщал Интерфакс. Казахстанский Минюст с трактовкой NCOC не согласился и заявлял, что такая обеспечительная мера международного коммерческого арбитража не препятствует исполнению вступившего в силу решения национального суда.

Таким образом, сейчас существуют два параллельных уровня спора. Внутри Казахстана государство добивается исполнения взыскания, а NCOC оспаривает действия судебных исполнителей. Одновременно участники Кашаганского проекта продолжают международный арбитраж по самому конфликту.

Экологические претензии возникли после проверок Кашагана и связаны в том числе с объёмами хранения серы. NCOC не признаёт нарушения и заявляет, что действовала в соответствии с разрешениями и законодательством.

KZ24.NEWS уже подробно разбирал сентябрьскую паузу во взыскании. Тогда мы объясняли, почему статус «приостановлено» не означал отмену требования на 2,3 трлн тенге. Предыдущее развитие истории разбирал KZ24.NEWS.