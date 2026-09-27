С 27 сентября 2026 года в Казахстане начал действовать новый порядок подтверждения электронной цифровой подписи через доверенную третью сторону Республики Казахстан. Несмотря на формулировку о новых правилах ЭЦП, обычным владельцам казахстанских ключей из-за этого приказа ничего переоформлять или перевыпускать не требуется: изменения касаются прежде всего трансграничного обмена электронными документами и проверки иностранных подписей.

Новые правила утвердило Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 9 сентября №547/НҚ. Его зарегистрировали в Минюсте 14 сентября под №39870, а первое официальное опубликование состоялось 16 сентября. Документ предусматривает вступление в силу через десять календарных дней после дня первой публикации — то есть 27 сентября.

Доверенная третья сторона РК, или ДТС РК, — цифровая система, которая подтверждает подлинность электронных подписей при трансграничном взаимодействии. Она работает не только с иностранными ЭЦП: если подписанный в Казахстане электронный документ направляется в цифровую систему другой страны, ДТС может сформировать квитанцию, необходимую для подтверждения казахстанской подписи за рубежом.

Как теперь будут проверять иностранные ЭЦП

Иностранная ЭЦП проверяется через ДТС РК на основании запроса пользователя или цифровой системы. Для подтверждения должны выполняться два основных условия: электронный документ подписан ЭЦП физического или юридического лица, а иностранный удостоверяющий центр либо доверенная третья сторона соответствующего государства зарегистрированы в ДТС Казахстана.

Запрос можно передать в форматах VSD или XML. После обработки ДТС формирует электронную квитанцию. Положительный результат обозначается статусом «Проверено» или «Подтверждено». Именно такая квитанция является достаточным подтверждением подлинности ЭЦП на территории Казахстана. Проверка ЭЦП и сертификата через ДТС проводится бесплатно.

В новом порядке среди участников обмена прямо перечислены казахстанские и иностранные удостоверяющие центры, доверенные третьи стороны других государств и пользователи цифровых систем, интегрированных с ДТС РК. Одновременно с 27 сентября утратили силу прежние правила 2015 года и последующие изменения к ним.

Нужно ли менять казахстанскую ЭЦП

Нет, сам приказ №547/НҚ требования о перевыпуске действующих казахстанских ключей не устанавливает. ЭЦП, созданная с использованием сертификата казахстанского удостоверяющего центра, внутри страны проверяется по отдельным правилам формирования и проверки электронной подписи. ДТС подключается, в частности, когда документ с казахстанской ЭЦП должен быть подтверждён в иностранной цифровой системе.

Это важно не путать с другим изменением сентября. С 11 сентября в Казахстане вступили в силу обновлённые правила выдачи, хранения и отзыва сертификатов Национального удостоверяющего центра. О них ранее писал KZ24.NEWS. Приказ №547/НҚ регулирует другой процесс — подтверждение подписи через ДТС при трансграничном взаимодействии.

Есть в новых правилах и важная деталь о хранении данных. ДТС будет пять лет хранить сведения о запросах, ходе проверки, сертификатах и сформированных квитанциях. При этом сами проверяемые электронные документы и их содержимое сохраняться не должны.