Шавкат Рахмонов не собирается завершать карьеру и рассчитывает снова выйти в октагон UFC в 2027 году. Об этом президент Казахстанской федерации ММА Сагындык Мекеев рассказал, пересказывая недавний разговор с бойцом.

По словам Мекеева, он прямо спросил Рахмонова, намерен ли тот продолжать карьеру. Ответ спортсмена глава федерации передал так: «В этом году буду лечиться, а в следующем, даст Бог, выйду». На уточняющий вопрос о возвращении в титульную гонку Мекеев добавил, что Шавкат также говорил о намерении продолжить путь к поясу.

Таким образом, речь пока не идёт о назначенном бое или согласованной с UFC дате. Рахмонов обозначил год возвращения, но конкретного месяца, соперника и турнира пока нет.

2027 год называли и раньше — что изменилось сейчас

Сам по себе ориентир на 2027 год звучит не впервые. Ещё 1 июля менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов говорил, что возвращение в следующем году выглядит реалистичнее, чем в 2026-м, а вариант завершения карьеры на тот момент не обсуждался.

Позднее тренерский штаб называл ещё более конкретный ориентир — февраль–март 2027 года. Поэтому новая деталь нынешнего интервью состоит не в самом появлении даты «2027», а в том, что Мекеев передал недавнюю позицию самого Рахмонова: он намерен продолжать карьеру после лечения.

Это особенно важно на фоне событий начала года. 1 февраля Рахмонов сообщал, что из-за продолжающихся проблем со здоровьем перенёс ещё одну операцию и вынужден вновь отложить возвращение в октагон. Спортсмен тогда подчёркивал, что по-прежнему намерен бороться за пояс UFC.

Рахмонов не дрался почти два года

Последний бой казахстанца состоялся на UFC 310 в Лас-Вегасе 7 декабря 2024 года по местному времени — уже 8 декабря по времени Казахстана. Рахмонов победил Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей со счётом 48:47 на всех трёх карточках, что подтверждает UFC.

Эта победа стала для Рахмонова 19-й в 19 профессиональных боях и первой, которую он не завершил досрочно. В UFC он выиграл семь поединков подряд. Официальная страница промоушена по-прежнему указывает бойца как активного спортсмена с рекордом 19-0.

При этом из-за длительного простоя Рахмонов в феврале 2026 года исчез из рейтинга полусреднего дивизиона, где до этого занимал вторую строчку. Об этом ранее писал KZ24.NEWS.

Таким образом, главный вопрос сейчас уже не в том, намерен ли Рахмонов продолжать карьеру: судя по переданному Мекеевым разговору, намерен. Неизвестными остаются точные сроки полной готовности, дата тренировочного лагеря и то, какого соперника UFC предложит казахстанцу после столь продолжительного перерыва.