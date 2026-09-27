С начала 2026 года в казахстанские суды направили 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп. МВД раскрыло детали пяти уже завершившихся судебными приговорами эпизодов — от хищений на предприятиях и махинаций с VIN-кодами до наркосбыта и систематического вымогательства у предпринимателей.

Самое суровое наказание среди приведённых примеров получил организатор ОПГ в Астане — 17 лет лишения свободы. Его пятерым сообщникам назначили сроки до 16 лет. Всего же в пяти перечисленных МВД эпизодах осуждены 43 человека, по расчётам KZ24.NEWS.

Важно не путать эти цифры: 45 — количество уголовных дел против участников ОПГ, направленных в суд с начала года. МВД не сообщило число всех обвиняемых по этим 45 делам. Цифра 43 относится только к пяти конкретным примерам уже вынесенных приговоров, которые ведомство опубликовало 27 сентября.

От 8 до 17 лет: какие дела привело МВД

Карагандинская область — организатор и 10 участников преступного сообщества осуждены за хищение товарно-материальных ценностей с горно-обогатительных предприятий. Максимальное наказание — до 13 лет лишения свободы.

Карагандинская область — по другому делу лидер и четыре участника ОПГ получили до 10 лет. МВД заявило о хищении имущества крупного градообразующего предприятия с использованием скрытых мошеннических схем.

Алматы — 13 участников ОПГ приговорены к срокам до восьми лет. Им вменили незаконную регистрацию автомобилей, изменение VIN-кодов и данных в информационных системах, а также мошенничество при продаже машин.

Астана — организатор и пять участников группы осуждены за сбыт наркотиков. Организатор получил 17 лет, сообщники — до 16 лет лишения свободы.

Кызылорда — восемь представителей местного криминалитета получили до 11 лет за систематическое вымогательство, в том числе у предпринимателей. Им также вменили руководство ОПГ и участие в её деятельности.

Названия предприятий, размеры похищенного имущества и суммы вымогательства в сегодняшней публикации МВД не раскрываются. Ведомство также не приводит полный перечень всех 45 дел, поэтому по этому сообщению нельзя определить, сколько всего человек проходят по направленным в суд производствам.

Накануне против ОПГ провели операцию сразу в 10 регионах

Новая статистика появилась на следующий день после другой крупной операции против организованной преступности. 26 сентября КНБ совместно с МВД и при координации прокуратуры провёл мероприятия сразу в 10 регионах Казахстана.

По подозрению в тяжких и особо тяжких преступлениях тогда задержали и доставили 29 человек, девять из них поместили в ИВС. Из незаконного оборота изъяли 25 единиц оружия, две гранаты и 236 боеприпасов, сообщил КНБ.

При этом эти задержания не следует автоматически включать в сегодняшние 45 дел: по фактам операции 26 сентября продолжаются досудебные расследования, тогда как статистика МВД касается дел, которые с начала года уже были направлены в суд.