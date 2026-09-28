Проект короткой дороги между Алматы и Иссык-Кулем, которая должна была сократить автомобильный маршрут с нынешних примерно 460 до 277 километров, не вошёл в число приоритетных дорожных проектов Казахстана на 2026–2030 годы. Об этом Министерство транспорта сообщило Tengrinews.

Разница между действующим и предлагаемым маршрутами составляет 183 километра, или почти 40% нынешнего расстояния — по расчётам KZ24.NEWS. Однако в ближайшем цикле планирования государственные ресурсы решили сосредоточить на других автодорожных проектах.

В Минтрансе сформулировали нынешний статус прямо: реализация дороги Алматы — Иссык-Куль «в рамках текущего цикла планирования определена как неприоритетная». При этом окончательно от проекта не отказались — ведомство допускает возвращение к нему при последующем пересмотре стратегических инфраструктурных ориентиров.

Вместо 460 километров хотели оставить 277

Сейчас основной автомобильный маршрут из Алматы к северному берегу Иссык-Куля проходит через Отар, Кордай, Бишкек и далее в сторону Чолпон-Аты. Его протяжённость составляет около 460 километров.

Альтернативный вариант предполагал трассу Алматы — Узынагаш — Кечи-Кемин общей предварительной длиной 277 километров. Из них 127 километров приходились бы на Казахстан и 150 километров — на Кыргызстан.

Причём строить полностью новую 277-километровую дорогу с нуля не требовалось. По данным Минтранса, на казахстанской стороне необходимо было отремонтировать около 80 километров существующих дорог, на кыргызской — порядка шести километров.

Идея прямого сообщения прорабатывается много лет. Азиатский банк развития ещё в исследовании 2020 года изучал варианты альтернативной дороги и отмечал, что более прямое сообщение способно существенно сократить время и стоимость поездок, но наиболее прямые варианты требуют значительно больших капитальных вложений.

Ещё в январе ждали ТЭО к сентябрю

В начале 2026 года ситуация выглядела значительно оптимистичнее. Минтранс сообщал о создании межведомственной рабочей группы, а технико-экономическое обоснование проекта планировали завершить к сентябрю.

После подготовки ТЭО Казахстан и Кыргызстан должны были окончательно решить, стоит ли строить трассу и можно ли привлечь к проекту частного инвестора через механизм государственно-частного партнёрства. Об этом в январе писал KZ24.NEWS.

Но уже в апреле Минтранс фактически предупреждал о проблемах. В ответе изданию LS ведомство сообщало LS, что маршрут проходит по горной местности на высоте около 1,5 тыс. метров, зимой возможны эксплуатационные сложности, а это ухудшает окупаемость проекта. С учётом ограниченных бюджетных возможностей его дальнейшую проработку тогда приостановили.

То есть нынешнее решение не возникло внезапно: весной проект уже ставили на паузу, а теперь Минтранс уточнил его место в долгосрочных планах — среди приоритетов 2026–2030 годов дороги Алматы — Иссык-Куль нет.

При этом Кыргызстан ещё две недели назад предлагал закончить ТЭО

Ситуация выглядит особенно примечательно на фоне переговоров в сентябре. 15 сентября министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Талантбек Солтобаев на встрече с послом Казахстана Абылкаиром Скаковым предложил завершить разработку ТЭО альтернативной дороги. Об этом писал Economist со ссылкой на кыргызское ведомство.

Азиатский банк развития также продолжает указывать Almaty–Issyk-Kul Road Project среди инициатив экономического коридора Алматы — Бишкек. Казахстан и Кыргызстан в декабре 2024 года просили АБР поддержать подготовку технико-экономического обоснования дороги.

Таким образом, нынешнее решение Казахстана означает не формальную отмену проекта навсегда, а отсутствие его среди первоочередных инфраструктурных проектов текущего цикла. В списке Минтранса на 2026–2030 годы вместо него находятся, в частности, дороги Караганда — Жезказган, Центр — Запад, Актобе — Улгайсын, Кызылорда — Саксаульск и Бейнеу — Саксаульск, а также несколько городских обходов.