В Петропавловске начало работу производство донатов стоимостью 37,3 млрд тенге. Завод ТОО «Бейкертон» в специальной экономической зоне Qyzyljar сейчас работает в одну смену примерно с 50 сотрудниками, однако после выхода первой очереди на четырёхсменный режим штат планируют увеличить примерно до 200 человек.

О фактическом запуске производства сообщает Qazaqstan Media. Строительство предприятия площадью около 16 тыс. квадратных метров началось в декабре 2024 года. Теперь завод уже выпускает продукцию — стандартные донаты диаметром 92 миллиметра и мини-донаты.

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев назвал предприятие единственным подобным заводом в Казахстане. При этом утверждение о его уникальности для Центральной Азии чиновник сформулировал осторожнее — как собственную оценку.

Большую часть продукции собирались отправлять на экспорт

Проект реализуется компанией «Хлебпром» при участии «Бейкертона» и «МЕЛАС». Министерство сельского хозяйства ранее указывало, что общая стоимость предприятия составляет 37,3 млрд тенге. Из них 26,1 млрд тенге — собственные средства инвесторов, ещё 11,2 млрд — заёмные.

По первоначальным параметрам производственная мощность всего проекта должна составить 12 670 тонн донатов, тортов и хлебцев в год. В более поздних сообщениях властей фигурировала мощность до 15 тыс. тонн продукции ежегодно.

Особенность проекта — ориентация не только на казахстанский рынок. В начале 2026 года Минсельхоз сообщал, что до 98% продукции планировалось экспортировать. Основными рынками назывались Казахстан и Россия.

После запуска руководство «Хлебпрома» уточнило географию: предприятие в Петропавловске должно снабжать продукцией прежде всего Сибирь и восточные регионы России, при этом часть донатов будет продаваться в Казахстане. Одной из причин выбора Петропавловска компания называет железнодорожное положение города и возможность снизить логистические расходы.

Запуск ждали ещё летом

Предприятие дошло до реального производства позже последнего публичного графика. В июне 2026 года правительство сообщало, что строительство завода полностью завершено, оборудование европейских производителей смонтировано, а запуск намечен на июль.

28 сентября стало известно, что производство уже работает. Таким образом, от объявленного июльского срока до подтверждённого запуска прошло около двух месяцев.

При этом проект ещё нельзя считать полностью завершённым. Сейчас действует первая очередь. После её перехода на четыре смены предприятие рассчитывает увеличить количество сотрудников примерно с 50 до 200 человек. В дальнейшем рассматривается запуск второй очереди, после которого численность персонала может достичь 380–400 человек.

Решение о расширении будет зависеть в том числе от спроса на донаты внутри Казахстана. При запуске второй очереди объём производства в Петропавловске планируют удвоить.

Почему в документах всё ещё фигурирует 2027 год

На сайте СЭЗ Qyzyljar для проекта «Бейкертон» по-прежнему указаны 37,3 млрд тенге инвестиций, 379 рабочих мест, мощность 12 670 тонн в год и ввод в эксплуатацию в 2027 году.

Это не обязательно противоречит нынешнему запуску. Проект изначально реализовывался поэтапно: первая производственная линия должна была заработать раньше, а следующая очередь относилась к дальнейшему этапу проекта. Сейчас фактически запущена первая часть предприятия, тогда как выход на полные параметры рассчитан на более длительный срок.

«Бейкертон» стал участником СЭЗ Qyzyljar ещё в сентябре 2023 года. Капсулу на площадке будущего предприятия заложили 10 декабря 2024 года. Таким образом, от начала непосредственно строительной стадии до запуска производства прошло менее двух лет.