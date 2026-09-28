К концу сентября через новый Фонд инфраструктурного развития в Казахстане одобрили 133 проекта общей стоимостью около 900 млрд ₸. Причём больше половины этой суммы сосредоточено всего в двух направлениях: транспортной инфраструктуре и здравоохранении.

Подробную разбивку Министерство финансов предоставило Kursiv Research. На транспорт приходится 266 млрд ₸, на здравоохранение — ещё 246 млрд ₸. Вместе это 512 млрд ₸, или около 57% всего уже одобренного финансирования, по расчётам KZ24.NEWS. Данные опубликовал Kursiv.

В целом через фонд власти рассчитывают профинансировать инфраструктурные и социальные проекты примерно на 1,5 трлн ₸. Если сопоставлять эту сумму с нынешним портфелем, сейчас одобрено около 60% заявленного объёма, а разница составляет примерно 600 млрд ₸ — по расчётам KZ24.NEWS. При этом одобрение проекта ещё не означает, что вся сумма уже перечислена подрядчикам или потрачена.

На что распределили 900 млрд ₸

транспортная инфраструктура — 266 млрд ₸ на 23 проекта;

здравоохранение — 246 млрд ₸ на 30 проектов;

водоотведение — 97 млрд ₸ на 16 проектов;

водоснабжение, гидротехнические объекты и повышение водности — 69 млрд ₸ на 14 проектов;

образование — 68 млрд ₸ на 13 проектов;

теплоэнергетика и газоснабжение — 59 млрд ₸ на 28 проектов;

туризм и спорт — 57 млрд ₸ на пять проектов;

культура — 38 млрд ₸ на четыре проекта.

Самые дорогие проекты в среднем оказались не только в транспорте. На один транспортный объект приходится около 11,6 млрд ₸, на проект в сфере туризма и спорта — около 11,4 млрд ₸, культуры — 9,5 млрд ₸. В здравоохранении средняя сумма составляет примерно 8,2 млрд ₸ на проект. Расчёты основаны на округлённых отраслевых суммах.

Какие именно 133 объекта получат деньги

Полный поимённый список всех 133 одобренных объектов KZ24.NEWS на момент подготовки материала в открытом доступе не обнаружил. При этом нормативные документы прямо предусматривают существование такого перечня: в нём должны указываться конкретный объект, срок его реализации и стоимость.

После одобрения Республиканской бюджетной комиссией перечень в течение пяти рабочих дней направляется Минфину, казначейству, профильным государственным органам, акиматам и другим получателям. Этот порядок установил Минфин.

То есть сегодня публично известна подробная разбивка всех 900 млрд ₸ по восьми направлениям, но не полный список строек с адресами и стоимостью каждого объекта. Если такой перечень будет раскрыт, из него можно будет определить крупнейшие проекты фонда и распределение денег между регионами.

Больницы, мосты, канализация: что вообще разрешено финансировать

Фонд появился летом 2026 года. Правила отбора позволяют финансировать критически важные и общестрановые проекты, объекты по прямым поручениям президента или премьер-министра, крупные государственные инвестпроекты, медицинские учреждения, объекты для маломобильных граждан и проекты крупных агломераций.

В числе прямо перечисленных направлений также есть мосты и железнодорожные путепроводы, канализационные коллекторы и очистные сооружения, водоснабжение, модернизация опреснительных заводов, а также объекты культуры и спорта. Критерии утверждены приказом Минэкономики.

Есть и существенные ограничения. Фонд может оплачивать как новые стройки, так и начатые ранее проекты и реконструкцию существующих объектов, но удорожание проекта сверх утверждённой стоимости правила не допускают. Проектирование, разработка ТЭО, экспертиза и выделение земли оплачиваются не из фонда, а из соответствующих бюджетов.

KZ24.NEWS ещё в феврале разбирал критерии критически важных и общестрановых проектов: в них входят, в частности, крупные больницы, ТЭЦ, водные объекты, аэропорты и транспортная инфраструктура.

900 млрд ₸ пока нельзя считать уже потраченными

Фонд представляет собой специальный контрольный счёт в государственном казначействе. Он формируется за счёт трансфертов из Национального фонда и других разрешённых поступлений.

Деньги по проектам проходят казначейское сопровождение. Правила допускают аванс до 30% суммы договора на текущий финансовый год, а окончательные 5% подрядчику выплачиваются после завершения работ и приёмки объекта с участием представителя внутреннего государственного аудита. Возникшая после закупок экономия должна возвращаться обратно в фонд.

Масштаб фонда вписывается в более широкий план использования средств Нацфонда для крупных государственных проектов. Правительство сообщало, что на критически важные и общестрановые проекты планируется целевой трансферт в 2 трлн ₸ в 2027 году и по 1,5 трлн ₸ в 2028 и 2029 годах.

Накануне KZ24.NEWS разбирал бюджет на 2027 год: правительство заявляло о 347 стратегических проектах общей стоимостью 5 трлн ₸ на трёхлетний период. При этом нельзя автоматически считать все эти проекты теми же 133 объектами нынешнего портфеля Фонда инфраструктурного развития.