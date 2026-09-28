Казахстан рассчитывает закончить 2026 год с рекордным объёмом производства авиатоплива — 825 тыс. тонн. За январь–август отечественные предприятия уже выпустили 591 тыс. тонн, а первоначальный годовой ориентир составлял 750 тыс. тонн.

Таким образом, новый прогноз на 75 тыс. тонн, или на 10%, выше первоначального. По сравнению с результатом 2025 года — 726 тыс. тонн — ожидаемый выпуск увеличится примерно на 13,6%, по расчётам KZ24.NEWS. Министерство энергетики округляет рост до 13%.

До прогнозных 825 тыс. тонн предприятиям осталось произвести ещё 234 тыс. тонн за сентябрь–декабрь. Это в среднем 58,5 тыс. тонн в месяц. За первые восемь месяцев средний темп составлял почти 74 тыс. тонн ежемесячно, поэтому для выполнения годового прогноза достаточно сохранять даже более низкий темп — по расчётам KZ24.NEWS.

825 тыс. тонн могут стать новым максимумом

Минэнерго сообщило сегодня, что производство авиатоплива будет последовательно увеличиваться. В 2025 году страна произвела 726 тыс. тонн, а действующая Концепция развития нефтепереработки указывает для 2024 года около 746 тыс. тонн. Поэтому при выполнении прогноза 825 тыс. тонн показатель 2026 года превысит и результаты двух предыдущих лет.

При этом сама цифра 825 тыс. тонн появилась публично не впервые 28 сентября. Ещё 22 августа правительство указывало этот прогноз в большом обзоре авиационной отрасли. Свежая информация Минэнерго ценна прежде всего итогом восьми месяцев — 591 тыс. тонн — и подтверждением повышенного годового ориентира.

За восемь месяцев выпуск вырос почти на 22% к прошлому году

Год назад ситуация выглядела заметно иначе. KZ24.NEWS писал, что за январь–август 2025 года отечественные заводы произвели около 485 тыс. тонн авиакеросина, а импорт достиг 188 тыс. тонн.

Если сопоставить прошлогодние 485 тыс. тонн с нынешними 591 тыс. тонн, внутреннее производство за восемь месяцев выросло примерно на 106 тыс. тонн, или на 21,9%, по расчётам KZ24.NEWS.

Сейчас Минэнерго заявляет, что потребности казахстанской гражданской авиации, силовых структур, органов гражданской защиты и государственного материального резерва полностью покрываются отечественным топливом. Правительство в августе также сообщало, что импортный ресурс может использоваться прежде всего для обслуживания транзитных и международных перевозчиков.

Годовая потребность пассажирской авиации оценивается примерно в 680 тыс. тонн. Прогнозный выпуск 825 тыс. тонн превышает эту цифру на 145 тыс. тонн, или примерно на 21%. Однако считать все эти 145 тыс. тонн свободным избытком нельзя: отечественным топливом обеспечиваются также силовые структуры, гражданская защита и госрезерв.

К 2031 году производство хотят почти удвоить

Следующая цель Минэнерго — 1,5 млн тонн авиатоплива в год к 2031 году. Это примерно на 675 тыс. тонн, или на 82%, больше ожидаемого результата 2026 года.

В более долгосрочном правительственном плане ориентир ещё выше: в рамках развития нефтеперерабатывающей отрасли к 2032 году выпуск авиакеросина предполагается увеличить до 1,7–1,8 млн тонн. Одновременно НПЗ готовят к производству топлива стандарта Jet A-1, а аэропорты модернизируют топливно-заправочную инфраструктуру.