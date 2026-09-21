С рассвета до заката в Рамадан нельзя есть, пить, курить и вступать в близость. В этом и суть поста. Его нарушают также лекарства внутрь, уколы с питательными веществами и зубная паста, если её проглотить. Не нарушают его еда по забывчивости, душ, глазные капли, анализ крови и пыль, попавшая в горло. От заката до рассвета можно есть, пить и быть с супругом. Не держать пост разрешено путникам, больным, беременным, кормящим и пожилым, а женщинам в месячные поститься нельзя. Ниже — перечень по разъяснениям Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) и Корану.

Священный месяц Рамадан: в чём суть поста

Священный месяц Рамадан — девятый месяц исламского календаря, в который мусульмане держат обязательный пост. Коран говорит об этом прямо: «Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам» (2:183, здесь и дальше — перевод Э. Кулиева). ДУМК называет пост в Рамазан обязанностью, парызом, каждого мусульманина и мусульманки и одним из пяти столпов ислама.

По-арабски пост называется саум. В разъяснениях ДУМК это слово переводится как «воздержание от всего», а по шариату — отказ от еды, питья и близости с рассвета до заката с намерением поститься. В этом месяц рамадан и его суть: запрет действует днём, а не весь месяц.

Намерение, ният, — обязательная часть поста. Материал на сайте ДУМК объясняет, что в ханафитском мазхабе, правовой школе, которой следуют мусульмане Казахстана, намерение делают каждый день: от вечернего намаза до времени за час до обеденной молитвы. Произнести его вслух желательно, но хватает и намерения в сердце.

Пост держат взрослые. Если человек достиг совершеннолетия или принял ислам в середине месяца, он постится оставшиеся дни, а тот день, в который это случилось, восполнять не нужно.

Пост в Рамадан: что его нарушает

Пост в Рамадан нарушает то, что намеренно попадает внутрь, прежде всего через рот, а также близость днём. Отдел шариата и фетв ДУМК приводит хадис: «Пост нарушается только тем, что входит, а не тем, что выходит». Отсюда и перечень ниже: запрет касается того, что человек принял внутрь, а не того, что из него вышло, как кровь при анализе.

Что сделали Пост Что дальше Намеренно поели или попили нарушен восполнить день и держать каффарат Близость с супругом днём нарушен восполнить день и держать каффарат Курили, заложили насыбай нарушен восполнить день Выпили лекарство нарушен восполнить день Укол с питательными веществами нарушен восполнить день Намеренно проглотили капли дождя нарушен восполнить день Проглотили зубную пасту нарушен восполнить день Проглотили кровь из дёсен нарушен восполнить день Начались месячные или роды прерывается восполнить дни после

По разъяснению отдела шариата и фетв ДУМК «Оразаны бұзатын және бұзбайтын жағдайлар» на сайте ramadan.muftyat.kz и материалу «Пост в месяц Рамадан» на muftyat.kz. Каффарат за курение ДУМК прямо не называет, поэтому в таблице только восполнение.

Насыбай — бездымный табак, который закладывают под язык или за губу. ДУМК называет его отдельно от курения: дыма нет, но пост он нарушает так же.

Каффарат и восполнение: в чём разница

Восполнение, қаза, — это один день поста в другое время за каждый пропущенный. Каффарат — искупление за намеренно нарушенный без причины пост: по ДУМК, два месяца поста, а если на это нет сил — накормить досыта 60 бедняков.

Восполнять пропущенное можно подряд или по одному дню, как удобно. Если до следующего Рамадана не успели, сначала держат новый пост, а старые дни восполняют после него, и штрафа за задержку нет. Материал на сайте ДУМК подчёркивает, что день восполняют, даже если до заката не додержали всего минуту.

Что не нарушает пост

Если что-то попало внутрь невольно или по забывчивости, пост, как правило, сохраняется. В перечне ДУМК семнадцать пунктов, самые частые в быту такие:

Поели или попили по забывчивости. Но, вспомнив, нужно сразу остановиться. Приняли душ, купались в море или озере — если не проглотили воду. Прополоскали рот и нос, следя, чтобы вода не ушла в горло. Почистили зубы мисваком или пастой, не проглотив её. Лучше делать это до утреннего намаза. Закапали лекарство в глаза. Сдали кровь: кровопускание в списке ДУМК пост не нарушает. Удалили зуб, не проглотив кровь и лекарство. В горло невольно попали дым, пыль, мучная пыль, снежинки или капли дождя. Проглотили остатки пищи между зубами, если они меньше горошины нута. Была невольная рвота. Проглотили мокроту или слюну. В уши попала вода. Человек проснулся в состоянии осквернения (джунуб) или отложил полное омовение, гусль, до утра.

Уколы — отдельный вопрос. Список ДУМК относит к нарушениям только уколы с питательными веществами. Материал на сайте ДУМК уточняет: внутривенные и внутримышечные инъекции пост не нарушают ни в ханафитском, ни в шафиитском мазхабе.

Что нежелательно, но пост не нарушает

Кроме запретов, есть нежелательные действия — макрух. ДУМК относит к ним поцелуи, пробовать еду на вкус, жевать жвачку и разжёвывать пищу ребёнку, если его можно накормить иначе. Щёткой чистить зубы можно, если следить, чтобы ничего не попало внутрь.

Пост касается не только желудка. В хадисе, который передают аль-Бухари и Абу Давуд, сказано: «Если человек не перестает лгать или поступать лживо и невежественно, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья!» Ложь и ссоры технически пост не нарушают, но лишают его смысла.

Кому можно не поститься в Рамадан

Коран сам называет послабления: «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (2:185). ДУМК перечисляет, кому разрешено не держать пост:

путник — восполняет дни после поездки;

— восполняет дни после поездки; больной — если надёжный врач установил, что пост навредит; восполняет после выздоровления;

— если надёжный врач установил, что пост навредит; восполняет после выздоровления; беременная и кормящая — если боится за своё здоровье или здоровье ребёнка; восполняет позже;

— если боится за своё здоровье или здоровье ребёнка; восполняет позже; пожилой человек , которому пост не по силам ни сейчас, ни потом, — вместо поста даёт фидию;

, которому пост не по силам ни сейчас, ни потом, — вместо поста даёт фидию; больной без надежды на выздоровление (туберкулёз, рак, диабет, язва желудка, астма) тоже даёт фидию.

Женщине в месячные и после родов не поститься не просто разрешено: поститься ей нельзя. Кровотечение прерывает пост, а дни восполняются после. Если путник или больной умер, не успев восполнить пропущенное, долга за ним нет.

Особые случаи: вернулся из поездки, закончились месячные

Частые вопросы ДУМК разбирают несколько ситуаций, которые в общих правилах не видны. Если путник вернулся домой днём или у женщины днём закончились месячные, остаток дня они не едят и не пьют — из уважения к Рамадану, хотя сам день всё равно придётся восполнить.

Если человек с вечера собирался поститься, а днём потерял сознание, этот день восполнять не нужно. Если беспамятство длилось долго, после выздоровления восполняют следующие дни. Человек, который в Рамадан пришёл в себя после душевной болезни, постится оставшиеся дни и восполняет прошедшие.

Фидия: сколько стоит день поста

Фидия — искупительная милостыня за каждый пропущенный день: стоимость двухразового питания одного человека. В 2026 году ДУМК установило её в 4 000 тенге в день. Кто не может столько платить, отдаёт за каждый день сумму фитр-садаки — 735 тенге, а если нет и этого, по ДУМК, остаётся покаяние. Для читателей из России: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) установило фидию на 2026 год в 400 рублей в день.

Если больной, за которого давали фидию, выздоровел, она становится обычной милостыней, а пропущенные дни нужно восполнить. Отдать фидию можно сразу за весь месяц — в начале или в конце Рамадана.

Что можно после ифтара

От заката до рассвета ограничений поста нет. Коран дозволяет в ночь поста близость с супругом и говорит: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи» (2:187). Время рамадана, в которое действует запрет, — светлая часть суток, от утреннего азана до вечернего.

Ифтар — разговение, его начинают с вечерним азаном. Материал на сайте ДУМК советует сначала произнести дуа, немного поесть и выпить воды, совершить намаз и только потом ужинать. Дуа там приведено такое: «О Аллах, ради Тебя я постился, твоим уделом разговелся, прошла жажда, жилы смочила влага и награда обеспечена, если этого пожелает Аллах». Вечером в мечетях Казахстана читают таравих — дополнительную молитву месяца Рамадан.

Сухур — еда перед рассветом. ДУМК называет его желательным действием и приводит хадис «Ешьте сухур, ибо в сухуре — благодать». В другом хадисе сказано, что сухур не стоит пропускать, даже если это один глоток воды, а в третьем хвалят финик на сухур. Заканчивать еду рекомендуют за 20 минут до времени утренней молитвы: так советует материал на сайте ДУМК, чтобы не ошибиться со временем. Каждый день рамадана это время сдвигается на несколько минут, поэтому ориентир — расписание поста для своего города.

Проспал сухур или ошибся со временем

Проспать сухур — не повод отказываться от поста. По материалу на сайте ДУМК, если человек ничего не ел и не пил, намерение можно сделать днём, до времени за час до обеденной молитвы, и поститься как обычно. Если же он уже поел, то до вечера воздерживается от всего, что нарушает пост, а день потом восполняет.

Тот же материал разбирает ошибку со временем: кто поел после начала утреннего азана или разговелся раньше вечернего, восполняет этот день. Если голод или жажда стали невыносимыми, пост можно прервать, но день тоже придётся восполнить, а сухур на следующий день — продумать серьёзнее.

Праздник Рамадан: Ораза айт

Сам Рамадан — месяц поста, а праздник Рамадана — Ораза айт, или Ураза-байрам, первый день следующего месяца, шавваля. В 2026 году по календарю ДУМК пост начался 19 февраля, а Ораза айт пришёлся на 20 марта. По расчёту турецкого управления по делам религии Diyanet, в 2027 году пост начнётся 8 февраля, а праздник — 9 марта.

С праздником Рамадана связана обязательная милостыня — фитр-садака, по-казахски пітір. В 2026 году ДУМК установило её в 735 тенге с человека: это средняя цена 2 кг муки по стране. Состоятельным ДУМК советует платить больше — по стоимости изюма или фиников. Обязательное время — день праздничного намаза, а отдать её можно с первого дня Рамадана.

Чем считают Сколько Сумма в 2026 году Пшеница 2 кг 318 тенге Мука — основной расчёт 2 кг 735 тенге Ячмень 4 кг 514 тенге Изюм 2 кг 6 400 тенге Финики 4 кг 12 400 тенге

Суммы утвердил президиум ДУМК 11 февраля 2026 года по средним рыночным ценам в регионах. Основной расчёт ведут по муке: в быту сейчас используют не саму пшеницу, а муку и талкан, а по шариату фитр-садаку можно платить и продуктами из пшеницы. Суммы на 2027 год ещё не объявлены: в 2026 году их утвердили за восемь дней до начала поста.

Ораза айт в Казахстане не выходной. Трудовой кодекс в статье 84 называет выходным только первый день другого праздника — Курбан айта.

Частые заблуждения о посте

В Рамадан нельзя есть весь месяц. Запрет действует от рассвета до заката. Ночью есть и пить можно, это прямо сказано в Коране.

Запрет действует от рассвета до заката. Ночью есть и пить можно, это прямо сказано в Коране. Если случайно поел, пост пропал. Еда по забывчивости пост не нарушает. Нужно остановиться, как только вспомнил, и поститься дальше.

Еда по забывчивости пост не нарушает. Нужно остановиться, как только вспомнил, и поститься дальше. Во время поста нельзя чистить зубы и мыться. Можно, если не проглотить воду и пасту. ДУМК советует чистить зубы до утреннего намаза.

Можно, если не проглотить воду и пасту. ДУМК советует чистить зубы до утреннего намаза. Любой укол и анализ крови нарушают пост. По ДУМК, пост нарушают только уколы с питательными веществами. Кровопускание пост не нарушает.

По ДУМК, пост нарушают только уколы с питательными веществами. Кровопускание пост не нарушает. Близость запрещена весь месяц. Коран разрешает её ночью (2:187), запрет действует днём.

Коран разрешает её ночью (2:187), запрет действует днём. Пропущенные дни надо восполнять подряд. ДУМК разрешает восполнять их и по одному дню.

Часто задаваемые вопросы Можно ли чистить зубы во время поста? Можно, мисваком или пастой, если её не проглотить. Если паста попала внутрь, пост нарушен. ДУМК советует чистить зубы до утреннего намаза. Нарушает ли пост анализ крови? Нет. В списке ДУМК кровопускание названо среди того, что пост не нарушает. Действует общее правило: пост нарушает то, что входит, а не то, что выходит. Что делать, если случайно поел во время поста? Остановиться, как только вспомнил, и продолжать пост. Еда по забывчивости пост не нарушает, восполнять день не нужно. Можно ли целоваться во время поста? Поцелуи ДУМК относит к нежелательным действиям, но пост они не нарушают, если не было семяизвержения. Близость днём пост нарушает и требует каффарата. Можно ли плавать в бассейне во время поста? Можно. Купание и душ пост не нарушают, но воду глотать нельзя, и ДУМК просит за этим следить. Сколько стоит фидия в 2026 году? В Казахстане — 4 000 тенге за день, по решению ДУМК. Кто не может столько платить, отдаёт 735 тенге за день. В России ДУМ РФ установило фидию в 400 рублей. Нарушают ли пост глазные капли? Нет. Капли в глаза названы в списке ДУМК среди того, что пост не нарушает. Капли в нос, по материалу на сайте ДУМК, пост нарушают. Можно ли не поститься на работе, если тяжело? Работа в списке причин ДУМК не названа. Прервать пост можно при опасности для жизни и здоровья, но день потом нужно восполнить. Материал на сайте ДУМК советует в таком случае лучше продумать сухур. Что делать, если проспал сухур? Поститься дальше. Если ничего не ел и не пил, намерение можно сделать днём, до времени за час до обеденной молитвы. Пропущенный сухур пост не нарушает. Чем священный пост Рамадан отличается от других постов? Он обязателен для каждого взрослого мусульманина. Пост в другое время года ДУМК считает добровольным, за редкими исключениями вроде поста по обету.