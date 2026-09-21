С рассвета до заката в Рамадан нельзя есть, пить, курить и вступать в близость. В этом и суть поста. Его нарушают также лекарства внутрь, уколы с питательными веществами и зубная паста, если её проглотить. Не нарушают его еда по забывчивости, душ, глазные капли, анализ крови и пыль, попавшая в горло. От заката до рассвета можно есть, пить и быть с супругом. Не держать пост разрешено путникам, больным, беременным, кормящим и пожилым, а женщинам в месячные поститься нельзя. Ниже — перечень по разъяснениям Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) и Корану.
- Священный месяц Рамадан: в чём суть поста
- Пост в Рамадан: что его нарушает
- Что не нарушает пост
- Кому можно не поститься в Рамадан
- Что можно после ифтара
- Праздник Рамадан: Ораза айт
- Частые заблуждения о посте
Священный месяц Рамадан: в чём суть поста
Священный месяц Рамадан — девятый месяц исламского календаря, в который мусульмане держат обязательный пост. Коран говорит об этом прямо: «Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам» (2:183, здесь и дальше — перевод Э. Кулиева). ДУМК называет пост в Рамазан обязанностью, парызом, каждого мусульманина и мусульманки и одним из пяти столпов ислама.
По-арабски пост называется саум. В разъяснениях ДУМК это слово переводится как «воздержание от всего», а по шариату — отказ от еды, питья и близости с рассвета до заката с намерением поститься. В этом месяц рамадан и его суть: запрет действует днём, а не весь месяц.
Намерение, ният, — обязательная часть поста. Материал на сайте ДУМК объясняет, что в ханафитском мазхабе, правовой школе, которой следуют мусульмане Казахстана, намерение делают каждый день: от вечернего намаза до времени за час до обеденной молитвы. Произнести его вслух желательно, но хватает и намерения в сердце.
Пост держат взрослые. Если человек достиг совершеннолетия или принял ислам в середине месяца, он постится оставшиеся дни, а тот день, в который это случилось, восполнять не нужно.
Пост в Рамадан: что его нарушает
Пост в Рамадан нарушает то, что намеренно попадает внутрь, прежде всего через рот, а также близость днём. Отдел шариата и фетв ДУМК приводит хадис: «Пост нарушается только тем, что входит, а не тем, что выходит». Отсюда и перечень ниже: запрет касается того, что человек принял внутрь, а не того, что из него вышло, как кровь при анализе.
|Что сделали
|Пост
|Что дальше
|Намеренно поели или попили
|нарушен
|восполнить день и держать каффарат
|Близость с супругом днём
|нарушен
|восполнить день и держать каффарат
|Курили, заложили насыбай
|нарушен
|восполнить день
|Выпили лекарство
|нарушен
|восполнить день
|Укол с питательными веществами
|нарушен
|восполнить день
|Намеренно проглотили капли дождя
|нарушен
|восполнить день
|Проглотили зубную пасту
|нарушен
|восполнить день
|Проглотили кровь из дёсен
|нарушен
|восполнить день
|Начались месячные или роды
|прерывается
|восполнить дни после
По разъяснению отдела шариата и фетв ДУМК «Оразаны бұзатын және бұзбайтын жағдайлар» на сайте ramadan.muftyat.kz и материалу «Пост в месяц Рамадан» на muftyat.kz. Каффарат за курение ДУМК прямо не называет, поэтому в таблице только восполнение.
Насыбай — бездымный табак, который закладывают под язык или за губу. ДУМК называет его отдельно от курения: дыма нет, но пост он нарушает так же.
Каффарат и восполнение: в чём разница
Восполнение, қаза, — это один день поста в другое время за каждый пропущенный. Каффарат — искупление за намеренно нарушенный без причины пост: по ДУМК, два месяца поста, а если на это нет сил — накормить досыта 60 бедняков.
Восполнять пропущенное можно подряд или по одному дню, как удобно. Если до следующего Рамадана не успели, сначала держат новый пост, а старые дни восполняют после него, и штрафа за задержку нет. Материал на сайте ДУМК подчёркивает, что день восполняют, даже если до заката не додержали всего минуту.
Что не нарушает пост
Если что-то попало внутрь невольно или по забывчивости, пост, как правило, сохраняется. В перечне ДУМК семнадцать пунктов, самые частые в быту такие:
- Поели или попили по забывчивости. Но, вспомнив, нужно сразу остановиться.
- Приняли душ, купались в море или озере — если не проглотили воду.
- Прополоскали рот и нос, следя, чтобы вода не ушла в горло.
- Почистили зубы мисваком или пастой, не проглотив её. Лучше делать это до утреннего намаза.
- Закапали лекарство в глаза.
- Сдали кровь: кровопускание в списке ДУМК пост не нарушает.
- Удалили зуб, не проглотив кровь и лекарство.
- В горло невольно попали дым, пыль, мучная пыль, снежинки или капли дождя.
- Проглотили остатки пищи между зубами, если они меньше горошины нута.
- Была невольная рвота.
- Проглотили мокроту или слюну.
- В уши попала вода.
- Человек проснулся в состоянии осквернения (джунуб) или отложил полное омовение, гусль, до утра.
Уколы — отдельный вопрос. Список ДУМК относит к нарушениям только уколы с питательными веществами. Материал на сайте ДУМК уточняет: внутривенные и внутримышечные инъекции пост не нарушают ни в ханафитском, ни в шафиитском мазхабе.
Что нежелательно, но пост не нарушает
Кроме запретов, есть нежелательные действия — макрух. ДУМК относит к ним поцелуи, пробовать еду на вкус, жевать жвачку и разжёвывать пищу ребёнку, если его можно накормить иначе. Щёткой чистить зубы можно, если следить, чтобы ничего не попало внутрь.
Пост касается не только желудка. В хадисе, который передают аль-Бухари и Абу Давуд, сказано: «Если человек не перестает лгать или поступать лживо и невежественно, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья!» Ложь и ссоры технически пост не нарушают, но лишают его смысла.
Кому можно не поститься в Рамадан
Коран сам называет послабления: «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (2:185). ДУМК перечисляет, кому разрешено не держать пост:
- путник — восполняет дни после поездки;
- больной — если надёжный врач установил, что пост навредит; восполняет после выздоровления;
- беременная и кормящая — если боится за своё здоровье или здоровье ребёнка; восполняет позже;
- пожилой человек, которому пост не по силам ни сейчас, ни потом, — вместо поста даёт фидию;
- больной без надежды на выздоровление (туберкулёз, рак, диабет, язва желудка, астма) тоже даёт фидию.
Женщине в месячные и после родов не поститься не просто разрешено: поститься ей нельзя. Кровотечение прерывает пост, а дни восполняются после. Если путник или больной умер, не успев восполнить пропущенное, долга за ним нет.
Особые случаи: вернулся из поездки, закончились месячные
Частые вопросы ДУМК разбирают несколько ситуаций, которые в общих правилах не видны. Если путник вернулся домой днём или у женщины днём закончились месячные, остаток дня они не едят и не пьют — из уважения к Рамадану, хотя сам день всё равно придётся восполнить.
Если человек с вечера собирался поститься, а днём потерял сознание, этот день восполнять не нужно. Если беспамятство длилось долго, после выздоровления восполняют следующие дни. Человек, который в Рамадан пришёл в себя после душевной болезни, постится оставшиеся дни и восполняет прошедшие.
Фидия: сколько стоит день поста
Фидия — искупительная милостыня за каждый пропущенный день: стоимость двухразового питания одного человека. В 2026 году ДУМК установило её в 4 000 тенге в день. Кто не может столько платить, отдаёт за каждый день сумму фитр-садаки — 735 тенге, а если нет и этого, по ДУМК, остаётся покаяние. Для читателей из России: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) установило фидию на 2026 год в 400 рублей в день.
Если больной, за которого давали фидию, выздоровел, она становится обычной милостыней, а пропущенные дни нужно восполнить. Отдать фидию можно сразу за весь месяц — в начале или в конце Рамадана.
Что можно после ифтара
От заката до рассвета ограничений поста нет. Коран дозволяет в ночь поста близость с супругом и говорит: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи» (2:187). Время рамадана, в которое действует запрет, — светлая часть суток, от утреннего азана до вечернего.
Ифтар — разговение, его начинают с вечерним азаном. Материал на сайте ДУМК советует сначала произнести дуа, немного поесть и выпить воды, совершить намаз и только потом ужинать. Дуа там приведено такое: «О Аллах, ради Тебя я постился, твоим уделом разговелся, прошла жажда, жилы смочила влага и награда обеспечена, если этого пожелает Аллах». Вечером в мечетях Казахстана читают таравих — дополнительную молитву месяца Рамадан.
Сухур — еда перед рассветом. ДУМК называет его желательным действием и приводит хадис «Ешьте сухур, ибо в сухуре — благодать». В другом хадисе сказано, что сухур не стоит пропускать, даже если это один глоток воды, а в третьем хвалят финик на сухур. Заканчивать еду рекомендуют за 20 минут до времени утренней молитвы: так советует материал на сайте ДУМК, чтобы не ошибиться со временем. Каждый день рамадана это время сдвигается на несколько минут, поэтому ориентир — расписание поста для своего города.
Проспал сухур или ошибся со временем
Проспать сухур — не повод отказываться от поста. По материалу на сайте ДУМК, если человек ничего не ел и не пил, намерение можно сделать днём, до времени за час до обеденной молитвы, и поститься как обычно. Если же он уже поел, то до вечера воздерживается от всего, что нарушает пост, а день потом восполняет.
Тот же материал разбирает ошибку со временем: кто поел после начала утреннего азана или разговелся раньше вечернего, восполняет этот день. Если голод или жажда стали невыносимыми, пост можно прервать, но день тоже придётся восполнить, а сухур на следующий день — продумать серьёзнее.
Праздник Рамадан: Ораза айт
Сам Рамадан — месяц поста, а праздник Рамадана — Ораза айт, или Ураза-байрам, первый день следующего месяца, шавваля. В 2026 году по календарю ДУМК пост начался 19 февраля, а Ораза айт пришёлся на 20 марта. По расчёту турецкого управления по делам религии Diyanet, в 2027 году пост начнётся 8 февраля, а праздник — 9 марта.
С праздником Рамадана связана обязательная милостыня — фитр-садака, по-казахски пітір. В 2026 году ДУМК установило её в 735 тенге с человека: это средняя цена 2 кг муки по стране. Состоятельным ДУМК советует платить больше — по стоимости изюма или фиников. Обязательное время — день праздничного намаза, а отдать её можно с первого дня Рамадана.
|Чем считают
|Сколько
|Сумма в 2026 году
|Пшеница
|2 кг
|318 тенге
|Мука — основной расчёт
|2 кг
|735 тенге
|Ячмень
|4 кг
|514 тенге
|Изюм
|2 кг
|6 400 тенге
|Финики
|4 кг
|12 400 тенге
Суммы утвердил президиум ДУМК 11 февраля 2026 года по средним рыночным ценам в регионах. Основной расчёт ведут по муке: в быту сейчас используют не саму пшеницу, а муку и талкан, а по шариату фитр-садаку можно платить и продуктами из пшеницы. Суммы на 2027 год ещё не объявлены: в 2026 году их утвердили за восемь дней до начала поста.
Ораза айт в Казахстане не выходной. Трудовой кодекс в статье 84 называет выходным только первый день другого праздника — Курбан айта.
Частые заблуждения о посте
- В Рамадан нельзя есть весь месяц. Запрет действует от рассвета до заката. Ночью есть и пить можно, это прямо сказано в Коране.
- Если случайно поел, пост пропал. Еда по забывчивости пост не нарушает. Нужно остановиться, как только вспомнил, и поститься дальше.
- Во время поста нельзя чистить зубы и мыться. Можно, если не проглотить воду и пасту. ДУМК советует чистить зубы до утреннего намаза.
- Любой укол и анализ крови нарушают пост. По ДУМК, пост нарушают только уколы с питательными веществами. Кровопускание пост не нарушает.
- Близость запрещена весь месяц. Коран разрешает её ночью (2:187), запрет действует днём.
- Пропущенные дни надо восполнять подряд. ДУМК разрешает восполнять их и по одному дню.
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