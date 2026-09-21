Казахстан и Турция расширяют сотрудничество в сфере международных автомобильных перевозок. Соответствующие договорённости достигнуты по итогам заседания Казахстанско-Турецкой смешанной комиссии по автомобильному транспорту, которое прошло в Анталье.

Одним из ключевых решений встречи стало предоставление казахстанским автоперевозчикам возможности загружать грузы в морских портах Турции и доставлять их в Казахстан. Для организации таких перевозок стороны договорились ежегодно обмениваться разрешениями на транзитные перевозки.

Начиная с 2026 года Казахстан и Турция будут предоставлять друг другу по 3 000 разрешений ежегодно. Это должно создать дополнительные возможности для перевозчиков, использующих турецкие морские порты как часть маршрута доставки грузов в Казахстан.

Кроме того, участники переговоров договорились не устанавливать количественные ограничения на электронные разрешения для автомобильных перевозок. По мнению сторон, такой подход позволит перевозчикам более гибко планировать работу и быстрее адаптироваться к изменениям спроса на транспортные услуги.

В ходе заседания представители двух стран также обсудили дальнейшее развитие двусторонних и транзитных грузоперевозок. Особое внимание уделили укреплению транспортно-логистических связей и созданию условий для увеличения объёмов перевозок между Казахстаном и Турцией.

Достигнутые договорённости рассматриваются сторонами как дополнительный инструмент для развития торгово-экономического взаимодействия. Расширение возможностей казахстанских перевозчиков по работе с грузами из турецких портов позволит сформировать новые логистические маршруты и повысить гибкость транспортного сообщения между странами.

По итогам встречи представители Казахстана и Турции подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок и дальнейшем совершенствовании условий для перевозчиков.