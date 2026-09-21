Весной 2026 года американские военные едва не начали операцию против китайского грузового судна на Ближнем Востоке из-за ошибки искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на секретный разведывательный документ.

Согласно отчёту, американская разведка получила информацию о том, что судно якобы перевозит компоненты для китайской ядерной программы. Военные начали готовить операцию по досмотру корабля, а американские самолёты уже находились в воздухе.

Позднее выяснилось, что сведения оказались ошибочными. Один из аналитиков американского командования специальных операций на Гавайях использовал чат-бот для анализа грузового манифеста. ИИ объединил открытые источники с секретными данными, полученными в результате перехвата коммуникаций, но неправильно интерпретировал информацию о грузе.

Затем аналитик повторно применил ИИ, чтобы оформить результаты в стандартном формате разведывательного отчёта. Документ распространили среди военных подразделений, и ошибка осталась незамеченной практически до начала операции.

Пентагон отказался комментировать конкретный случай, сославшись на требования оперативной безопасности. При этом в ведомстве заявили, что разведывательная информация проходит процедуры проверки.

Инцидент продемонстрировал возможные риски использования искусственного интеллекта в военной сфере, где ошибочная интерпретация данных способна привести к серьёзным международным последствиям.