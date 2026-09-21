Казахстан 21 сентября 2026 года начал проходить одну из ключевых процедур перед возможным открытием прямых рейсов в США. Эксперты Федеральной авиационной администрации США (FAA) проводят оценку IASA, которая продлится до 25 сентября. Успешный результат позволит казахстанским авиакомпаниям перейти к дальнейшим американским разрешительным процедурам, но сам по себе ещё не означает появления билетов на прямой рейс.

Как сообщило Министерство транспорта Казахстана 21 сентября, подготовка к нынешней оценке продолжалась около двух лет. Предварительный технический обзор IASA эксперты FAA уже проводили в Казахстане с 26 по 30 августа 2024 года.

Сейчас американская сторона проверяет прежде всего не конкретный самолёт и не Air Astana, а способность государства контролировать безопасность гражданской авиации. Эксперты изучат авиационное законодательство, лицензирование персонала, лётную эксплуатацию, лётную годность воздушных судов, систему сертификации и постоянного надзора.

По итогам IASA стране может быть присвоена одна из двух категорий. Согласно правилам FAA, Category 1 означает, что система государственного надзора соответствует применимым стандартам Международной организации гражданской авиации ICAO. Если страна получает Category 2 и её авиакомпании ещё не летают в США, начать новые рейсы собственными самолётами они не могут.

При этом Category 1 — не готовое разрешение на рейс Казахстан — США. Перевозчику всё равно нужны собственные американские разрешения. Air Astana уже подала заявку Министерству транспорта США (DOT) на право осуществлять коммерческие перевозки. Иностранным перевозчикам также необходимы соответствующие эксплуатационные разрешения FAA.

Отдельный этап назначен на 24 сентября 2026 года: эксперты FAA посетят Air Astana в Астане. Минтранс специально уточняет, что это не инспекционная проверка авиакомпании как держателя сертификата эксплуатанта. Цель визита — сверить информацию, которую американская сторона получила от Авиационной администрации Казахстана.

После завершения оценки 25 сентября FAA проведёт итоговый брифинг с Авиационной администрацией Казахстана, а затем подготовит письменный отчёт. Точную дату, когда будет объявлен окончательный результат IASA и категория Казахстана, в сообщении от 21 сентября не назвали. Поэтому считать 25 сентября датой получения разрешения на прямые рейсы нельзя.

Срок запуска самого маршрута тоже пока окончательно не закреплён. На заседании правительства 19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев называл для рейсов в США II квартал 2027 года. При этом в официальном сообщении правительства по итогам того же заседания было зафиксировано поручение Минтрансу и Air Astana открыть сообщение Астана — Нью-Йорк до конца 2026 года. Таким образом, публичные ориентиры расходились.

Для дальнемагистральных рейсов Air Astana также готовит Boeing 787-9 Dreamliner. Но даже наличие подходящих самолётов не заменяет нынешнюю процедуру FAA: без необходимого статуса IASA казахстанский перевозчик не сможет просто открыть собственный регулярный маршрут в США.