Казахстан с 21 по 25 сентября 2026 года проходит международную оценку безопасности полётов IASA, которую проводит Федеральная авиационная администрация США (FAA). Проверка станет очередным этапом работы по возможному открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединёнными Штатами.

Американские эксперты изучат, насколько государственная система контроля за гражданской авиацией Казахстана соответствует международным требованиям и рекомендациям ИКАО. В центре внимания окажутся авиационное законодательство, процедуры сертификации специалистов, контроль международных коммерческих перевозок и лётной годности воздушных судов.

Отдельно специалисты FAA оценят способность казахстанских авиационных органов эффективно выполнять государственные функции по обеспечению безопасности полётов. Проверка будет проводиться по 8 ключевым элементам системы государственного контроля, определённым ИКАО.

24 сентября представители FAA также посетят авиакомпанию Air Astana в Астане. Ранее перевозчик направил в Министерство транспорта США заявку на получение разрешения для осуществления коммерческой деятельности.

После завершения оценки американская сторона проведёт итоговый брифинг с Авиационной администрацией Казахстана, а позднее передаст казахстанским властям письменный отчёт.

Особое значение для Казахстана имеет возможное получение категории Category 1 (CAT 1) по программе IASA. Она означает, что система государственного надзора за безопасностью гражданской авиации страны соответствует применимым стандартам ИКАО. Такой статус создаёт условия для дальнейшего допуска национальных авиакомпаний к американскому рынку и заключения соглашений code-share с перевозчиками США.

При этом CAT 1 не означает автоматического разрешения на выполнение рейсов в Америку. Для запуска регулярного сообщения авиакомпаниям потребуется пройти и другие предусмотренные американским законодательством процедуры.

Подготовка Казахстана к оценке продолжается несколько лет. Предварительный технический обзор IASA FAA проводила в стране в августе 2024 года. Конкретные сроки возможного запуска прямых рейсов между Казахстаном и США пока не объявлены.