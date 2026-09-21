На полях XX летних Азиатских игр Аичи — Нагоя-2026 Национальные олимпийские комитеты Казахстана и Монголии заключили Меморандум о взаимопонимании. Под документом поставили подписи президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и руководитель НОК Монголии Баттушиг Батболд.

Соглашение рассчитано на 5 лет и предусматривает возможность его продления. Главная цель документа — укрепление спортивных связей между двумя странами и создание условий для совместной подготовки атлетов.

В рамках договорённостей национальные команды смогут проводить совместные тренировочные сборы, а тренеры и спортивные специалисты — обмениваться опытом. Отдельные направления сотрудничества охватят спортивную медицину, борьбу с допингом, менеджмент, маркетинг и продвижение олимпийских ценностей.

Казахстанская и монгольская стороны намерены ежегодно формировать совместную программу, в которой будут определяться конкретные мероприятия, сроки их проведения и состав участников. Это позволит перейти от общих договорённостей к регулярным практическим проектам.

Ранее НОК Казахстана предложил развивать взаимодействие сразу по 15 олимпийским и спортивным направлениям. В их числе бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжёлая и лёгкая атлетика, фехтование, велоспорт, триатлон, карате WKF, баскетбол, плавание, спортивная и стрельба из лука, а также футбол.

Первым практическим направлением станет бокс. Казахстан готов принять спортсменов из Монголии на совместный тренировочный сбор. В дальнейшем аналогичное мероприятие планируется провести на территории Монголии с участием казахстанской команды.

Подписание меморандума стало продолжением контактов между руководителями олимпийских комитетов двух стран. В 2025–2026 годах Головкин и Батболд неоднократно встречались для обсуждения развития спортивного сотрудничества.

Баттушиг Батболд также входит в Координационный комитет Олимпийского совета Азии по проведению Азиатских игр Аичи — Нагоя-2026, которые проходят с 19 сентября по 4 октября.