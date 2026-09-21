В Мангистауской области суд признал неполным специальное расследование обстоятельств смерти охранника ВИЧ-центра, погибшего после нападения на территории учреждения. Инцидент произошёл ночью 9 сентября 2025 года, когда неизвестный мужчина проник на территорию центра через забор и попытался ограбить пункт забора крови.

По данным суда, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Услышав шум, охранник отправился проверить помещение. Там на него напали и несколько раз ударили металлическим предметом. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

После происшествия инспекция труда провела специальное расследование. Комиссия пришла к выводу, что смерть охранника не была связана с выполнением им трудовых обязанностей. Причиной происшествия назвали действия третьего лица, а также указали, что в момент нападения сотрудник якобы спал.

Однако суд не согласился с выводами комиссии. В ходе разбирательства выяснилось, что расследование проводилось без изучения ряда важных материалов. В частности, комиссия не запросила записи камер видеонаблюдения, не исследовала материалы уголовного дела и не опросила представителей работодателя.

Кроме того, в состав комиссии не вошли представители ВИЧ-центра и охранного агентства, в котором работал погибший сотрудник. Суд посчитал, что без этих материалов и участия заинтересованных сторон невозможно было объективно установить все обстоятельства произошедшего.

В результате суд удовлетворил иск и признал специальное расследование проведённым с нарушениями. Инспекции труда предписано провести его повторно, изучив обстоятельства гибели охранника и все имеющиеся материалы дела.

Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.