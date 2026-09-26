В Усть-Каменогорске IT-специалистов государственных органов и студентов собрали на практический семинар по кибербезопасности. На площадке Oskemen Hub участникам объяснили, как защищать персональные данные, распознавать интернет-мошенничество и снижать риски киберинцидентов.

Встреча прошла в рамках республиканского Месяца киберкультуры, который в сентябре охватил регионы Казахстана. В кампании участвуют государственные органы, полиция, образовательные учреждения и специалисты по информационной безопасности.

На семинар в Усть-Каменогорске пригласили IT-сотрудников акиматов ВКО, городов и районов, специалистов областного Центра информационных технологий и Управления цифровизации и архивов. К ним присоединились студенты Казахстанско-Американского свободного университета и Технического колледжа имени Д. Серикбаева.

Основной акцент сделали не на теории, а на ситуациях, с которыми пользователи и организации сталкиваются в повседневной работе: защите личной информации, выявлении потенциальных киберугроз и противодействии мошенническим схемам.

Занятия провели инженер отдела интеграции MSSP Жасмин Мухамедия и старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО Нурай Арыстанбек.

Почему такие занятия проводят по всему Казахстану

Сентябрь 2026 года объявлен в Казахстане Месяцем киберкультуры. Кампания стартовала на фоне изменений законодательства: в стране вступили в силу Цифровой кодекс и закон о кибербезопасности, были изменены нормы в сфере защиты персональных данных. В Трудовом кодексе также появились обязанности работодателей и работников, связанные с кибербезопасностью и киберкультурой.

Усть-Каменогорск — не единственный город, где проходят такие мероприятия. Региональную серию в начале сентября открыли в Кокшетау, а 10 сентября в Астане началась двухдневная конференция Cyber Steppe 2026. Завершить тематический месяц планируется мероприятием KazHackStan 2026.

Для Восточного Казахстана тема особенно практична. По данным ДП ВКО за первый квартал 2026 года, в регионе зарегистрировали 296 интернет-мошенничеств. При этом полиция сообщала о снижении их количества относительно аналогичного периода предыдущего года.

Отдельное внимание в регионе уделяют молодёжи. В начале сентября около 2 тыс. учащихся из 50 школ ВКО подключились к онлайн-семинару киберполиции. Школьников предупреждали, в частности, о дропперстве — передаче банковских карт и счетов для проведения чужих денежных операций. За отчётный период в области по таким фактам было зарегистрировано 48 уголовных дел, 19 из которых направили в суд.

Таким образом, семинар в Oskemen Hub стал частью более широкой кампании: государство пытается дополнять техническую защиту информационных систем обучением людей, поскольку значительная часть мошеннических схем строится именно на действиях самого пользователя — передаче кодов, банковских реквизитов и другой конфиденциальной информации.