В течение тёплого периода специалисты «Казселезащиты» снижали уровень воды в потенциально опасных высокогорных водоёмах, обследовали ледники и селевые русла и вели круглосуточный мониторинг наиболее рискованных участков.

По официальным данным МЧС на 10 сентября, из прорывоопасных моренных озёр контролируемо отвели около 3 млн кубометров воды. Это примерно 1,2 тыс. олимпийских бассейнов. Такой объём не означает, что вся эта вода неизбежно могла сформировать сель: её отведение используется как превентивная мера для снижения нагрузки на озёра и вероятности их прорыва.

Под круглосуточным контролем находились 15 наиболее опасных водоёмов. Для постепенного понижения уровня воды специалисты смонтировали около 50 сифонных труб. К началу сентября большинство из них уже прекратили работу после достижения безопасных отметок. Отвод воды продолжался на озёрах No9 Аксай и No19 Талгар.

За озёрами следили с земли и воздуха

Одного искусственного понижения уровня воды недостаточно. Состояние высокогорья может быстро меняться из-за температуры, осадков и интенсивности таяния ледников, поэтому параллельно специалисты обследовали сами водоёмы, ледники, склоны и русла рек.

В исходных итоговых данных «Казселезащиты» говорится о 1015 наземных и 19 аэровизуальных обследованиях за сезон. В более раннем официальном сообщении МЧС от 10 сентября фигурировали 852 наземных и 17 воздушных обследований — то есть к концу сезона работа продолжилась. На высокогорных участках также применяются автоматические станции, видеонаблюдение и гидрометеорологические датчики. В Алматы, согласно итоговой информации, работают более 30 автоматизированных станций наблюдения.

Там, где обычного визуального контроля недостаточно, специалисты проводят батиметрические исследования. Они позволяют определить глубину и рельеф дна озера и точнее оценить фактический объём накопившейся воды. Добираться до некоторых точек приходится с воздуха. Вертолёты «Казавиаспаса» используются не только для обследования горных районов, но и для доставки людей, оборудования и труб к озёрам, куда невозможно оперативно попасть наземным транспортом. Например, в августе таким способом доставляли сифонные трубы к моренному озеру в бассейне реки Киши Алматы.

Почему воду приходится отводить заранее

Моренные озёра образуются в высокогорье в районах современных и отступающих ледников. При накоплении значительного объёма воды разрушение естественной преграды способно привести к резкому сбросу воды и формированию селевого потока. Поэтому одна из задач «Казселезащиты» — не ждать достижения критических значений, а заранее уменьшать объём воды. Сифон позволяет организовать её контролируемый отвод без сооружения полноценной насосной инфраструктуры.

На практике эта работа включает несколько уровней защиты: людей непосредственно в горах, автоматические станции, воздушные обследования и инженерное регулирование озёр. К 9 сентября МЧС характеризовало селевую ситуацию как стабильную. Аэровизуальное обследование северного склона Иле Алатау от бассейна реки Узынкаргалы до Тургеня показало сезонное снижение уровня большинства обследованных озёр. Приток талой ледниковой воды также заметно уменьшился, а признаков процессов, указывающих на повышение селевой опасности, специалисты не обнаружили.

Сейчас, по мере похолодания и прекращения активного таяния ледников, сезонные посты переходят на другой режим работы. Однако наблюдение за высокогорными территориями полностью не прекращается.