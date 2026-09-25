По делу о гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего и старшего командного состава Вооружённых сил Казахстана. Среди них начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.

О задержаниях 25 сентября сообщило МВД. Все пять человек признаны подозреваемыми и помещены в изолятор временного содержания Управления полиции Актау. Их имена ведомство не назвало.

Это новое развитие расследования. Ранее в тот же день Генеральная прокуратура сообщала только об установлении должностных лиц, которых следствие подозревает в халатном отношении к службе. К этому моменту были допрошены более 30 военнослужащих, изъяты документация и видеоматериалы и назначены 12 экспертиз.

Следствие проверяет, как принимались решения при организации и проведении учебно-боевой задачи, соблюдались ли требования безопасности, учитывалась ли гидрометеорологическая обстановка, в каком техническом состоянии находился катер и как действовали должностные лица, отвечавшие за проведение учений и безопасность личного состава.

МВД отдельно сообщило, что расследование продолжится и на предмет определения дополнительного круга лиц, подлежащих задержанию. В открытых источниках на момент проверки нет подтверждённых данных о санкционировании ареста задержанных судом: пока официально сообщается только об их водворении в ИВС.

Дело расследуют сразу по двум статьям

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 453 УК РК — «Халатное отношение к службе, повлёкшее тяжкие последствия» — и статье 465 — «Нарушение правил кораблевождения». Об этом сообщил акимат Мангистауской области по итогам заседания правительственной комиссии.

Первоначально Генпрокуратура сообщала, что в отношении установленных подозреваемых будут приняты процессуальные меры. Спустя несколько часов МВД объявило о задержании пяти представителей командного состава. Какие именно экспертизы входят в назначенные 12 исследований, официально пока не уточнялось.

Поисковая операция завершена: погибли 14 человек

К моменту публикации изменились и данные о последствиях трагедии. Утром 25 сентября Министерство обороны сообщило, что обнаружены тела двух военнослужащих, которые ранее считались пропавшими без вести, — сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Поисково-спасательная операция завершена.

Таким образом, из 17 военнослужащих, оказавшихся в море во время выполнения учебно-боевой задачи 24 сентября, троих удалось спасти, 14 погибли. Ранее официальные данные неоднократно уточнялись: первоначально сообщалось о 19 военнослужащих, затем их число скорректировали до 17.

Ещё ночью 24 сентября, когда подтверждённое число погибших составляло 12 человек и поиски двоих продолжались, об этом писал KZ24.NEWS.

Подобное дело на Каспии уже доходило до суда

У нынешнего расследования есть тяжёлый исторический контекст. В сентябре 2015 года во время учений «Центр-2015» в районе Актау из-за сильного ветра и высокой волны затонули четыре БТР-80, погибли четверо военнослужащих срочной службы. В 2016 году по этому делу были осуждены шестеро военнослужащих, в том числе командиры; обвинение также было связано с халатным отношением к службе по статье 453 УК РК. О приговоре сообщала «Казахстанская правда».