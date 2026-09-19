В Усть‑Каменогорске прошла крупная экологическая акция в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day). Мероприятие возглавил аким Восточно‑Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Ключевой площадкой стал монумент Независимости, где участники высадили 250 саженцев высотой от полутора до двух метров. Всего к акции присоединились более 700 человек: студенты вузов и колледжей, представители интеллигенции, общественные активисты, сотрудники госучреждений и коммунальных служб. Помимо посадки деревьев, провели уборку, благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Обращаясь к участникам, глава региона напомнил слова Президента Касым‑Жомарта Токаева о том, что «Таза Қазақстан» — не просто акция, а проект, способный изменить мировоззрение и образ жизни народа. Он подчеркнул, что чистота — это не только удаление мусора, но и бережное отношение к родной земле, чувство ответственности и пример для будущих поколений. Каждый чистый двор, каждая благоустроенная улица — результат общего труда, за что аким искренне поблагодарил всех участников инициативы.

Масштаб озеленения в ВКО впечатляет. По поручению Президента о высадке двух миллиардов деревьев в стране с 2021 по 2027 год, Восточный Казахстан до следующего года планирует посадить 76 миллионов саженцев. За последние пять лет в области уже высажено свыше 40 миллионов, а только в текущем году на полутора тысячах гектаров появилось более шести миллионов новых деревьев.