На нём дали старт платформе B5+ITALY. Участники — замминистры из Италии, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, посол Таджикистана в Казахстане и министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев — наметили вектор партнёрства: не просто наращивать товарооборот, а менять его структуру и переходить к глубокой кооперации.

Сейчас Италия — третий по объёму торговли партнёр Казахстана в мире и главный в ЕС: в 2025 году оборот достиг 16,9 млрд долларов (из них 15,6 млрд — экспорт РК). Дальше фокус — на диверсификации: Казахстан выделил 100 товарных позиций (металлургия, химия, стройка, машиностроение, пищевая отрасль) с потенциалом роста экспорта на 307 млн долларов.

Ключевая цель — уйти от схемы «поставщик–покупатель» к совместным производствам, локализации, трансферу технологий и новым производственным цепочкам. Этому способствует уже имеющаяся база: в Казахстане свыше 300 предприятий с итальянским капиталом, а объём инвестиций Италии с момента независимости РК превысил 9,5 млрд долларов.

Среди практических шагов — создание торгово-промышленного хаба в Шымкенте (о нём рассказал зам акима города Айдын Каримов): он станет распределительным узлом для товаров между регионами. Ещё одно направление — прямое транспортное сообщение: стороны прорабатывают запуск прямых авиарейсов.

В логистике ставка — на развитие Транскаспийского маршрута и региональных хабов: для итальянского бизнеса Казахстан — мост между Европой и Азией, где можно размещать склады и распределительные центры. Перспективны агросектор и глубокая переработка: Казахстан намерен наращивать поставки не только сырья, но и продукции с высокой добавленной стоимостью — муки, масел, белковых продуктов. Также в фокусе — критически важные минералы, зелёная энергетика, нефтесервис и устойчивое развитие.

Поддерживать связи будет Казахстанско‐Итальянский торговый дом в Алматы (открыт в феврале 2026 года). По словам Армана Шаккалиева, задача платформы B5+ITALY — стать рабочим механизмом для прямого взаимодействия бизнеса: от торговли и инвестиций до кооперации в технологиях, транспорте и логистике.