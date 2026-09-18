В регионе развернулась масштабная совместная инициатива: сотрудники полиции действуют рука об руку с активистами Молодёжного крыла партии «Әділет» в рамках комплексной рейдово‐профилактической акции. Её задачи многогранны: не только оперативно выявлять и уничтожать незаконную рекламу наркотических средств, но и формировать в обществе осознанное отношение к проблеме наркопреступности, снижая уязвимость молодёжи перед лицом этой угрозы.

С начала текущего года в регионе состоялось уже порядка десяти целенаправленных рейдов. В ходе этих мероприятий совместными усилиями удалось ликвидировать более 120 подозрительных надписей, размещённых в общественных пространствах. Такие маркировки, зачастую представляющие собой лаконичные комбинации букв и цифр, служат своеобразными «маяками»: они используются распространителями запрещённых веществ как скрытые сигналы, позволяющие перенаправлять потенциальных покупателей на специализированные интернет‐ресурсы, где ведётся незаконная торговля.

Маршруты патрулей тщательно продуманы и охватывают наиболее уязвимые участки городской среды: дворы многоквартирных домов, оживлённые улицы, территории вблизи образовательных учреждений, парки, остановки общественного транспорта и другие места массового пребывания граждан. Активисты и сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Абай внимательно осматривают стены зданий, заборы, технические сооружения и иные поверхности, фиксируя любые подозрительные обозначения.

После обнаружения такие надписи незамедлительно закрашиваются — это позволяет лишить преступников одного из каналов привлечения клиентов и сделать городскую среду менее «заражённой» криминальными маркерами.

Однако работа участников акции не ограничивается механическим устранением визуальных следов наркорекламы. Важнейшей составляющей проекта является просветительская деятельность. Представители полиции и молодёжного сообщества регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями, делая особый акцент на работе с подростками и молодёжью — наиболее восприимчивой к манипуляциям группой. В ходе встреч ребятам доступно и честно рассказывают о разрушительном воздействии наркотических веществ на организм, о необратимых последствиях для физического и психического здоровья, о том, как употребление наркотиков способно перечеркнуть планы на образование, карьеру и личную жизнь. Отдельное внимание уделяется социальным аспектам: молодые люди узнают, как зависимость влияет на отношения с близкими, репутацию и возможности самореализации, а также о правовых последствиях участия в незаконном обороте запрещённых веществ.

Подобная профилактическая работа требует системной и постоянной вовлечённости всех заинтересованных сторон — от правоохранительных органов до общественных объединений и самих граждан. Совместные рейды выполняют сразу несколько функций: они очищают общественные пространства от опасных маркеров, снижают видимость и доступность каналов сбыта, а главное — повышают уровень информированности населения о реальных рисках, связанных с наркотиками.

В конечном счёте эта деятельность направлена на формирование более безопасной информационной и городской среды, на предупреждение распространения наркопотребления и на защиту будущего поколения от разрушительных последствий вовлечения в криминальный оборот запрещённых веществ.