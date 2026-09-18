Власти провели комплексное обследование производственной базы и складов организации, которая планирует получить лицензию на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров. Проверку провёл государственный инспектор Управления промышленной безопасности ДЧС региона по запросу МВД.

Специалисты оценили состояние производственного объекта и помещений, предназначенных для хранения прекурсоров, а также наличие и работу предусмотренных систем безопасности.

Отдельное внимание уделили соответствию объекта требованиям законодательства и нормативных документов в сфере промышленной безопасности. По итогам обследования должно быть подготовлено экспертное заключение, необходимое для дальнейшего оформления лицензии.

В Казахстане деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, относится к лицензируемым. В перечень таких операций входят, в частности, приобретение, хранение, перевозка, использование и реализация прекурсоров.

При лицензировании соответствие производственно-технической базы требованиям промышленной безопасности подтверждается заключением уполномоченного государственного органа. Действующие правила предусматривают, что после поступления запроса государственные органы проверяют соответствие заявителя установленным требованиям и направляют результаты в электронном виде.

Во время обследования инспектор также провёл с руководством и ответственными сотрудниками организации разъяснительную работу. Представителям предприятия напомнили о требованиях безопасности при обращении с прекурсорами, мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и необходимости не допускать нарушений установленных правил.

Таким образом, проведённая проверка не означает, что организация уже получила лицензию. Она является одним из этапов процедуры, в ходе которой государственные органы должны подтвердить соответствие объекта установленным требованиям.