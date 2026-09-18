На полигоне «Коктал» торжественно закрыли совместные манёвры Коллективных сил быстрого развёртывания Центральноазиатского региона ОДКБ.

Согласно сценарию учений, условный противник — незаконные вооружённые формирования — захватил населённый пункт, удерживал заложников и стремился усилить свои позиции, перебросив подкрепление через госграницу.

По данным Минобороны, в ходе учений военные из стран‐участниц ОДКБ тренировались действовать сообща в непростых условиях горно‐пустынной местности. Отдельный акцент сделали на слаженной работе КСБР ЦАР с казахстанскими пограничниками и бойцами Национальной гвардии — отрабатывали чёткое взаимодействие и координацию между разными структурами.

На финальной церемонии собрались представители оборонных ведомств государств ОДКБ, сотрудники Объединённого штаба и Секретариата организации, а также военнослужащие из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Лучших бойцов, проявивших себя в ходе манёвров — в том числе представителей Кыргызстана, — отметили наградами. Кульминацией события стал торжественный марш воинских контингентов стран ОДКБ.

В Министерстве обороны подчеркнули, что участие кыргызстанских военных в учениях позволило заметно отточить навыки совместных операций, добиться большей слаженности в работе и укрепить партнёрские связи между подразделениями стран‐членов ОДКБ.