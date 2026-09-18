Сегодня прошла научная конференция «Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы: таным және тағылым», посвящённая наследию одного из наиболее известных учёных и просветителей Мангистау. В рамках мероприятия музею передали книгу об исследователе и личные реликвии, связанные с его семьёй.

Конференция состоялась в Доме дружбы. В ней приняли участие историки, учёные, краеведы, журналисты, представители культуры и общественных организаций, студенты, делегаты из Жанаозена и потомки Оразмаганбета Турмаганбетулы. Отдельным участником стал иранский исследователь Муса Жоржани Рустемсопыулы, который много лет занимается изучением его наследия.

Оразмаганбет Турмаганбетулы родился в Мангистау и получил одновременно религиозное и светское образование. В исторических исследованиях его называют одним из первых казахских специалистов, занимавшихся геологическим изучением региона. В начале XX века он участвовал в исследованиях природных ресурсов Мангистау и сотрудничал с российскими учёными, изучавшими геологию полуострова.

Его деятельность не ограничивалась геологией. Оразмаганбет занимался просвещением и в 1919 году организовал в Кызылсу школу-медресе, где наряду с религиозными дисциплинами преподавались русский язык, арифметика и естественные науки. Исследователи также отмечают его интерес к медицине и изучению лекарственных растений.

Отдельная часть конференции была посвящена международному и историческому контексту его биографии. Участники обсуждали образование Оразмаганбета в Хиве, Бухаре и за пределами региона, его научные исследования, связи с иранскими казахами, а также судьбу учёного в период политических преследований. Интерес к этой странице его биографии объясняет и участие Мусы Жоржани. Иранский исследователь ранее собирал свидетельства и документы об Оразмаганбете среди казахов, проживающих в Иране. В архивных материалах Yessenov University сохранилось интервью Жоржани с сыном учёного Ебжаном Оразмаганбетулы, в котором тот рассказывал об образовании и работе своего отца, его исследованиях Мангистау и последующей судьбе семьи.

На конференции Жоржани передал акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю свою авторскую книгу об Оразмаганбете, а также реликвии, которые ранее хранил сын учёного Ебжан. Предметы передали в областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева.

Для Мангистау это не первая попытка системно сохранить и изучить наследие Оразмаганбета. В 2023 году Yessenov University выпустил научный сборник к 140-летию учёного, включивший исследования его биографии, научных идей и вклада в развитие знаний о регионе. При этом часть сведений о биографии Оразмаганбета до сих пор остаётся предметом исследований. Например, источники расходятся в датах его рождения и смерти и по-разному описывают отдельные этапы образования и деятельности.

На нынешней конференции речь шла не только о сохранении уже известных фактов. Участники обсуждали, как сделать историю учёного доступной более широкой аудитории — в том числе через театр и кино. По итогам встречи гражданам, которые занимаются изучением и популяризацией наследия Оразмаганбета Турмаганбетулы, вручили награды акима области.