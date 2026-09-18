Университет заключил четырёхсторонний меморандум с A*STAR, NUS и NTU. Соглашение задаёт вектор на совместные исследования, академическую мобильность, обмен экспертами и развитие инновационных экосистем — в фокусе биомедицина, ИИ, биология, наука о питании и изучение заболеваний.

Импульс партнёрству дал визит в Казахстан старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна, побывавшего в NU. Теперь сотрудничество переходит от намерений к практике: стороны планируют не только обмениваться знаниями и готовить молодые кадры, но и выстраивать общую исследовательскую инфраструктуру, превращая синергию компетенций в реальные проекты.

Документ подписали представители всех сторон: от NU — провост Рехан Садик, от A*STAR — профессор Лиза Нг, от NUS — профессор Лим Сун Вонг, от NTU — ассоциированный профессор Торстен Вюстефельд.

По словам вице‐президента NU по медицине профессора Хака Нга, объединение усилий четырёх лидеров науки создаёт мощный международный коридор для решения сложных задач: вместе можно достичь результатов, недоступных в одиночку. Профессор Лиза Нг подчеркнула, что NU и A*STAR дополняют друг друга междисциплинарными компетенциями — и уже действующие проекты в сфере ИИ со Школой инженерии NU служат надёжной базой для масштабирования сотрудничества.

A*STAR — ключевой научный хаб Сингапура, объединяющий биомедицину, физику и инженерию и связывающий науку с практикой и экономикой. NUS и NTU — ведущие университеты страны с сильной экспертизой в исследованиях, технологиях и подготовке кадров.

Для NU, как ведущего исследовательского вуза региона, такие альянсы — способ наращивать научный потенциал, укреплять репутацию и открывать новые площадки для внедрения разработок.