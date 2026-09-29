В Казахстане стоимость бензина остаётся относительно низкой по сравнению с рядом стран региона. При этом на топливный рынок одновременно влияют снижение добычи нефти, рост автопарка и курс тенге. Это создаёт условия, при которых нынешняя стабильность цен может оказаться временной, передаёт агентство KZ24news.

По данным выборки цен на АЗС, приведённой EconomyKZ, дешевле всего бензин продаётся в Шымкенте. Средняя цена АИ-92 там составляет около 238 ₸ за литр. В Астане — 250,4 ₸, в Алматы — 251,3 ₸.

Разница заметнее по АИ-95. В Шымкенте литр стоит в среднем 304,6 ₸, в Астане — 316,2 ₸, в Алматы — 322,7 ₸. АИ-98 также дешевле в Шымкенте — 346,7 ₸ против 357,4 ₸ в Астане и 364,5 ₸ в Алматы.

Для водителя разница становится ощутимой при заправке полного бака. 50 литров АИ-92 в приведённой выборке стоят около 11 700 ₸ в Шымкенте и 12 565 ₸ в Алматы. Разница составляет 865 ₸.

С дизельным топливом картина другая: минимальная средняя цена зафиксирована в Астане — 342,4 ₸ за литр. В Шымкенте дизель стоит 346,2 ₸, в Алматы — около 350 ₸.

Почему цены могут измениться

Главный фактор — ситуация с сырьём. По данным Бюро национальной статистики, в январе–августе 2026 года индекс промышленного производства в добыче нефти и природного газа составил 91,6% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом государство планирует сохранить производство нефтепродуктов на высоком уровне. Минэнерго прогнозирует переработку 18,2 млн тонн нефти и выпуск 15,49 млн тонн нефтепродуктов в 2026 году.

На рынок давит и растущий спрос. К 1 сентября в Казахстане было зарегистрировано 6,09 млн автотранспортных средств. Только в августе на учёт поставили 166,5 тыс. машин.

Большинство транспорта по-прежнему зависит от нефтепродуктов. Например, в июне 2026 года 81,1% поставленных на учёт транспортных средств работали на бензине.

Ещё один фактор — курс тенге. При ослаблении национальной валюты стоимость импортной составляющей и оборудования, а также долларовая стоимость топлива могут увеличиваться. Поэтому стабильный курс остаётся одним из условий сохранения нынешних цен.

Что это означает для автомобилистов

Пока дефицита топлива в стране не наблюдается. Минэнерго сообщало, что необходимые запасы ГСМ сформированы, а в первом квартале 2026 года в Казахстане произвели 3,7 млн тонн нефтепродуктов, включая 1,6 млн тонн бензина.

Однако долгосрочная ситуация зависит от того, сможет ли производство нефтепродуктов расти теми же темпами, что и спрос.

Пока Казахстан сохраняет одно из наиболее дешёвых предложений на топливном рынке региона. Но сочетание снижения добычи нефти, увеличения числа автомобилей и валютных рисков означает, что нынешнюю цену бензина нельзя рассматривать как гарантированно устойчивую на годы вперёд.