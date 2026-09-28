Федерация лёгкой атлетики Казахстана подала протест и направила жалобу после дисквалификации Ясмины Токсанбаевой на Азиатских играх-2026. Спортсменка первой финишировала в марафонской спортивной ходьбе, но её результат аннулировали из-за модели кроссовок. Теперь федерация обещает: даже если решение не удастся изменить, все предусмотренные чемпионке призовые Токсанбаева получит за счёт самой организации.

27 сентября казахстанка преодолела 42,195 км за 3 часа 22 минуты 20 секунд. Ближайшая соперница из Китая финишировала через 3 минуты 49 секунд. После проверки результата Токсанбаеву дисквалифицировали, золото перешло Даньцзэн Цюйцзун, серебро — Ма Ли, бронза — японке Юкико Умено.

Официальное заявление опубликовала федерация. Она признала собственную ответственность за соблюдение технических требований, но считает, что в процедуре есть обстоятельства, позволяющие продолжить борьбу за результат.

Федерация утверждает, что кроссовки проверили ещё до старта

Причиной дисквалификации стала обувь ASICS. Федерация сообщила, что конкретная модель, в которой выступала Токсанбаева, отсутствовала в перечне разрешённых моделей World Athletics. При этом, по версии QazAthletics, перед соревнованиями обувь спортсменки проверили, после чего её допустили к старту.

У Национального олимпийского комитета описание процедуры более детальное. После финиша обязательную проверку прошла обувь трёх призёров среди мужчин и женщин. Технические делегаты обнаружили, что модель Токсанбаевой отсутствует в одобренном перечне, сфотографировали её и направили материалы в World Athletics. Международная федерация затем подтвердила, что эта модель не одобрена для соревнований. Об этом сообщил НОК.

Таким образом, один из главных вопросов будущего разбирательства — что именно означала проверка обуви перед стартом и могла ли она создавать основания считать экипировку допущенной. Пока публичного решения по поданным федерацией протесту и жалобе нет.

Сам бренд ASICS в списке ещё не означает, что разрешена любая его модель

В заявлении QazAthletics отдельно подчёркивается, что ASICS представлен в перечне World Athletics, хотя конкретной модели Токсанбаевой в нём не было. Но международные правила работают именно на уровне отдельных моделей, а не бренда в целом.

World Athletics ведёт базу разрешённой обуви, в которой проверяется конкретная модель и дисциплины, для которых она получила допуск. Актуальные правила спортивной обуви были утверждены 19 марта и вступили в силу 20 апреля 2026 года.

НОК Казахстана сообщил, что информация об обновлённых требованиях направлялась всем национальным федерациям — членам World Athletics. Сама казахстанская федерация ответственность с себя не снимает и признаёт, что соблюдение технического регламента также относится к её обязанностям.

Сколько денег может получить Токсанбаева

Точную сумму федерация в своём заявлении не назвала. Она лишь гарантировала, что независимо от результата протеста и жалобы все предусмотренные чемпионке призовые будут полностью выплачены из её собственных средств.

По действующим в Казахстане правилам денежное поощрение спортсмену за первое место на летних или зимних Азиатских играх составляет эквивалент 10 000 долларов в тенге. Такой размер установлен правилами выплат чемпионам международных соревнований.

Однако автоматически утверждать, что федерация перечислит именно и только 10 тыс. долларов, нельзя. Формулировка QazAthletics говорит обо всех предусмотренных для чемпионки призовых, а конкретный состав и итоговую сумму собственной компенсации организация пока не раскрыла.

Подобная дисквалификация уже помогла Казахстану получить бронзу

У ситуации есть необычный контекст. На нынешней Азиаде аналогичное правило ранее применили к иранской спортсменке Мохитзаде в семиборье: её модель обуви также отсутствовала в разрешённом перечне World Athletics, после чего результат аннулировали.

Из-за корректировки итогового протокола казахстанка Алина Чистякова, которая первоначально занимала четвёртое место, поднялась на третью позицию и получила бронзовую медаль.

Теперь Казахстан оказался уже с противоположной стороны такого решения. Пока в официальном протоколе Токсанбаева остаётся дисквалифицированной, а её результат 3:22:20 не учитывается. Федерация и НОК продолжают добиваться пересмотра ситуации.