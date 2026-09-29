В Алматы заложили первый камень Griffin Логопарк Алматы

Международный девелопер Griffin Partners, реализовавший более 500 000 м² индустриальных и логистических комплексов класса А, приступил к строительству флагманского проекта в Казахстане. Первые 27 000 м² комплекса планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2027 года.

Международный девелопер Griffin Partners при поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР) провел торжественную церемонию закладки первого камня Griffin Логопарк Алматы — современного логистического комплекса класса А+ общей площадью более 125 000 м². Событие ознаменовало официальный старт реализации одного из наиболее масштабных складских проектов Казахстана. Общий объем инвестиций в реализацию объекта составит порядка 125 млн долларов США.

В церемонии приняли участие Чингис Сайранович Аринов, аким Алматинской области; Утенов Аркен Хамитович, аким города Алатау; Сергей Иванович Пасеко, исполнительный директор по транспорту и инфраструктуре ЕАБР; Баян Кайратович Конирбаев, заместитель главного исполнительного директора Alatau City Authority; Ислам Мундашжанович Абдыкерим, генеральный директор ТОО»Гриффин Логопарк Алматы«; Роман Александрович Фотиев, исполнительный директор Griffin Logopark Almaty.

Griffin Логопарк Алматы находится в точке роста республики Казахстан, в городе Алатау. У проекта стратегическая локация: на пересечении магистрали А3 «Конаев» и БАКАД.

“Мы заложили первый камень — и это не просто символический старт, а начало отсчета уникальной возможности: пока идёт строительство, мы готовы адаптировать складские блоки под задачи конкретного арендатора, чтобы каждый метр площади работал с максимальной эффективностью” —Роман Александрович Фотиев, исполнительный директор Griffin Logopark Almaty.

“Alatau City формируется как современная среда для ведения бизнеса, где инвестиционные проекты должны получать необходимую инфраструктурную и организационную поддержку. Реализация Griffin Logopark Almaty будет способствовать развитию транспортно-логистического потенциала города, созданию условий для размещения казахстанских и международных компаний и дальнейшему росту деловой активности. Со своей стороны Alatau City Authority готова оказывать необходимое содействие в реализации проекта”, – отметил главный директор по цифровым технологиям и ИИ специальной организации управления Alatau City Authority Баян Кайратович Конирбаев.

Проект будет реализован в две очереди. Первая очередь включает в себя строительство нескольких складских блоков, общей площадью 62 710 м². Сейчас ведется строительство первого блока площадью 27 000 м². Его ввод в эксплуатацию запланирован на август 2027 года. Параллельно с реализацией строительных работ Griffin Partners ведет переговоры с потенциальными арендаторами комплекса.

Griffin Логопарк Алматы находится на активной стадии строительства, после ввода в эксплуатацию он сформирует новую качественную логистическую платформу для международных и казахстанских компаний из сфер FMCG, e-commerce, логистики и дистрибуции.

Сергей Пасеко, исполнительный директор по транспорту и инфраструктуре ЕАБР, отметил: «ЕАБР выступает долгосрочным финансовым партнером проекта Griffin Logopark Almaty и последовательно сопровождает его реализацию. В июне мы договорились о сотрудничестве с Griffin Partners, в августе подписали кредитный договор на финансирование первой очереди проекта, а сегодня отмечаем важный этап его реализации — закладку камня в основание будущего комплекса. Проект, поддерживаемый ЕАБР, будет способствовать развитию современной складской и логистической инфраструктуры как важной составляющей формирования Евразийского транспортного каркаса. Расположение Griffin Logopark Almaty вблизи БАКАД и международных транспортных маршрутов создает условия для развития торговли, производственных цепочек и интеграции Казахстана в региональные цепочки поставок».

Запуск Griffin Логопарк Алматы происходит в момент, когда рынок складской недвижимости Казахстана переходит к более сдержанным темпам нового строительства. С учетом тренда на снижение вакансии, логопарк станет одним из наиболее крупных новых объектов, формирующих будущий объем качественного предложения на рынке.