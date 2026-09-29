Акмолинская область одновременно расширяет два направления, которые могут повлиять на её экономическую специализацию: производство электроэнергии из ветра и глубокую переработку сельхозсырья, передаёт агентство KZ24news.

На проекты с участием китайского бизнеса предусмотрено около $506 млн. Основной объём — $500 млн— направят на строительство трёх ветровых электростанций суммарной мощностью 450 МВт.

В Есильском районе предусмотрено размещение ветропарка мощностью 300 МВт. В Зерендинском районе намерены реализовать ещё два объекта суммарной мощностью 150 МВт. Начало работ намечено на октябрь 2026 года, а ввод всех трёх станций — на 2028 год.

Для Акмолинской области это означает дальнейшее увеличение роли возобновляемой энергетики. Регион уже входит в число лидеров Казахстана по развитию ВИЭ. Новые мощности позволят расширить производство электроэнергии без увеличения зависимости от традиционной генерации.

Второй проект гораздо меньше по объёму инвестиций — $6 млн, но связан с другим важным сектором экономики региона. В Жаксынском районе модернизируют элеватор в селе Казахское.

После реконструкции предприятие будет не только хранить зерно, но и перерабатывать пшеницу. Производственная мощность составит до 100 тыс. тонн кормовой муки в год. Сейчас объект готов примерно на 80%, запуск ожидается в октябре 2026 года.

Таким образом, инвестиции охватывают две разные стадии экономической цепочки. В энергетике создаются новые генерирующие мощности, а в агросекторе — дополнительные возможности для переработки продукции.

Прямой эффект для занятости будет ограниченным: два проекта предусматривают около 55 постоянных рабочих мест. Их более долгосрочное значение связано с другим — увеличением производственных мощностей региона и привлечением частного капитала в энергетику и агропромышленный комплекс.

Соглашения были подписаны на Инвестиционном форуме «Казахстан — Китай» в Алматы. Для Акмолинской области это очередные проекты с китайским участием в сферах, которые напрямую связаны с энергетической и продовольственной инфраструктурой региона.