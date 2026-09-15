В Казахстане хотят установить единые квалификационные требования для специалистов фитнес-индустрии. Министерство туризма и спорта разработало проект профессионального стандарта «Деятельность фитнес-клубов». Его принятие может изменить подход к подготовке тренеров и качеству услуг в фитнес-клубах, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Сейчас рынок объединяет специалистов с разным уровнем образования, подготовки и практического опыта. Новый стандарт должен сформировать общие критерии, по которым можно оценивать профессиональные навыки сотрудников фитнес-клубов.

Документ охватывает сразу несколько профессий: фитнес-инструктора, тренера тренажёрного зала, тренера групповых программ, мастер-тренера, методиста фитнес-направления и директора фитнес-центра.

Для каждой категории определяются трудовые функции, необходимые знания, умения и профессиональные навыки. Это позволит выстроить более понятную систему подготовки кадров и оценки их квалификации.

Главный вопрос — безопасность клиентов

Значение изменений выходит за пределы самого фитнес-рынка. Тренировки напрямую связаны со здоровьем людей, поэтому ошибки специалиста могут привести не только к отсутствию результата, но и к травмам. Единые требования должны снизить зависимость качества услуг от того, насколько самостоятельно конкретный тренер смог получить знания и практический опыт. Для посетителя фитнес-клуба это означает более понятные ожидания от специалиста, которому он доверяет своё здоровье.

При этом стандарт не отменяет ответственности самого клиента за состояние здоровья. Но он задаёт профессиональные рамки для человека, который составляет программу тренировок, контролирует технику упражнений и сопровождает посетителя во время занятий.

Рынок может перейти от «сертификатов» к компетенциям

Ещё один возможный эффект — изменение подхода к найму тренеров. Для фитнес-клубов наличие формальных документов о прохождении отдельных курсов может стать менее значимым, если рынок постепенно перейдёт к оценке конкретных компетенций.

В перспективе это может повлиять и на систему обучения специалистов. Образовательным центрам придётся ориентироваться на единые профессиональные требования, а клубам — внимательнее оценивать квалификацию сотрудников.

В разработке проекта участвовали представители Казахского национального университета спорта, Invictus Academy и Champion Fitness School. Документ также согласован с Антикоррупционной службой, НПП «Атамекен», АО «Центр трудовых ресурсов» и Отраслевым советом по профессиональным квалификациям в области физической культуры и спорта.

Для государства это также способ вывести фитнес-индустрию из зоны разрозненных требований и сформировать единые правила для быстро развивающегося рынка.

Если стандарт будет принят, следующим важным вопросом станет его практическое применение: как именно будут подтверждаться квалификации действующих тренеров, какие требования предъявят к новым специалистам и повлияет ли это на стоимость фитнес-услуг.

Таким образом, новый профессиональный стандарт может стать не просто формальным документом для отрасли, а основой для более понятной системы подготовки тренеров и повышения безопасности фитнес-услуг в Казахстане.