14 сентября получила продолжение история с массовой сменой педагогов в школе-гимназии №68 Алматы: родители учеников возмутились тем, что в начале учебного года с несколькими опытными учителями прекратили трудовые отношения. По данным Управления образования города, речь идёт о девяти педагогах в возрасте от 68 до 78 лет. При этом родители первоначально говорили как минимум о 12 учителях.

История началась ещё в первые дни сентября. 5 сентября Tengri Education сообщил о коллективном обращении родителей учеников школы-гимназии №68 в микрорайоне Орбита-2. По их информации, трудовые отношения могли прекратить как минимум с 12 преподавателями.

Родители подчёркивали, что речь идёт об опытных педагогах, многие из которых длительное время работали с детьми. Особенно их возмутило то, что кадровые изменения произошли непосредственно после начала нового учебного года.

Учитель провела собрание 31 августа, а через несколько дней её сменили

Одним из наиболее показательных стал случай учителя начальных классов Н. Семёновой, которая вела 3 «М» класс.

По словам родителей, педагог работала с этими детьми с первого класса, преподавала русский язык, математику и литературное чтение, а также занималась с учениками в группе продлённого дня.

31 августа Семёнова провела родительское собрание, после чего приступила к занятиям в новом учебном году. Однако уже 3 сентября родители узнали, что трудовые отношения с ней прекращены.

Именно эта последовательность событий стала одной из главных причин недовольства. Родители считают, что внезапная смена основного учителя уже после начала занятий создаёт дополнительную нагрузку для младших школьников и заставляет их заново адаптироваться.

Управление образования: самого педагога предупредили ещё в мае

В Управлении образования Алматы представили другую сторону конфликта. Как сообщал Kazinform, администрация школы не продолжила трудовые отношения с девятью педагогами, достигшими пенсионного возраста.

Их возраст составляет от 68 до 78 лет.

По версии управления, решения не были неожиданными непосредственно для работников: педагогов заранее уведомили в письменной форме.

В частности, 68-летнюю Н. Семёнову, по данным ведомства, письменно предупредили ещё 26 мая 2026 года. После достижения пенсионного возраста она продолжала работать в школе около десяти лет.

Таким образом, возникает один из главных вопросов этой истории: если решение о прекращении трудовых отношений было известно ещё с весны, почему родители и дети столкнулись со сменой классного руководителя уже после начала учебного года?

Из опубликованных ответов неясно, сообщала ли школа семьям заранее, что с сентября у класса может смениться педагог.

Почему родители говорят о 12 учителях, а управление — о девяти

Есть и ещё одно расхождение.

В коллективном обращении родители заявляли, что трудовые отношения прекратили как минимум с 12 учителями, причём не исключали, что их могло быть ещё больше.

Управление образования официально сообщило о девяти педагогах пенсионного возраста.

Публичного объяснения разницы между этими цифрами пока нет. Поэтому нельзя исключать, что родители включили в свой список работников, ушедших из школы по другим причинам, либо располагали неполной информацией.

Можно ли увольнять работников после достижения пенсионного возраста

Сам факт достижения пенсионного возраста в Казахстане действительно может стать основанием для прекращения трудового договора по инициативе работодателя.

Это прямо предусмотрено Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Согласно подпункту 24 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, договор может быть расторгнут в связи с достижением работником пенсионного возраста. Однако процедура имеет обязательные условия. Согласно пункту 9 статьи 53 Трудового кодекса, работника после достижения пенсионного возраста необходимо предупредить не менее чем за один месяц до даты увольнения.

Кроме того, закон предусматривает выплату компенсации. Её размер определяется трудовым или коллективным договором либо актом работодателя.

Поэтому достижение пенсионного возраста не означает, что человека можно просто уволить одним днём без предварительного уведомления.

Одновременно закон не запрещает пенсионерам продолжать работать. Если обе стороны согласны, трудовые отношения могут продолжаться.

Какой пенсионный возраст действует в Казахстане

По официальным данным правительства Казахстана, в 2026 году пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин.

Для женщин возраст выхода на пенсию сохранён на уровне 61 года до 2028 года, после чего вновь начнёт постепенно повышаться.

Таким образом, все девять работников, о которых говорит Управление образования, значительно старше установленного сейчас пенсионного возраста.

Но законность увольнения — только одна сторона конфликта

При этом родители в своих обращениях прямо не утверждают, что администрация обязательно нарушила закон.

Их претензия во многом другая: кадровое решение непосредственно затронуло образовательный процесс и детей, а семьи, по их словам, столкнулись с его последствиями уже после начала занятий.

Получается, что у конфликта фактически две разные плоскости.

Юридическая: имел ли работодатель право прекратить трудовые отношения с педагогами пенсионного возраста и была ли полностью соблюдена установленная процедура.

Организационная: почему смену педагогов провели таким образом, что часть учеников начала новый учебный год со старыми учителями, а спустя несколько дней получила новых.

Что отвечает школа

По информации Управления образования, образовательный процесс в школе обеспечен педагогами в полном объёме.

Учащиеся 3 «М» класса продолжили обучение с другим учителем, который, как утверждает администрация, имеет необходимую квалификацию и опыт работы.

Также сообщается, что 3 сентября директор школы встретился с родителями класса и разъяснил им основания прекращения трудовых отношений с прежним педагогом.

Руководству гимназии дополнительно рекомендовали провести разъяснительную встречу с родителями и создать условия для адаптации детей к новому классному руководителю.

Позиции самих уволенных педагогов практически нет

При этом в публичной истории пока не хватает позиции ещё одной важной стороны — самих девяти педагогов.

В опубликованных материалах нет подробных комментариев о том, хотели ли они продолжать работать, согласны ли с решениями администрации, получили ли предусмотренные законом компенсации и намерен ли кто-либо из них оспаривать прекращение трудового договора.

Поэтому на основании имеющейся информации нельзя утверждать, что все девять случаев полностью идентичны и что процедура в отношении каждого преподавателя была проведена одинаково.

Главный вопрос остался без ответа

На данный момент позиция Управления образования выглядит так: увольнения не были внезапными для самих сотрудников, поскольку уведомления были вручены заранее, а Трудовой кодекс позволяет прекращать договор с человеком после достижения пенсионного возраста.

Позиция родителей заключается в другом: дети не должны узнавать о смене многолетнего учителя уже после начала учебного года, особенно когда речь идёт о начальной школе.

Именно поэтому главный неразъяснённый вопрос в этой истории касается уже не возраста педагогов: если школа знала о кадровых изменениях за несколько месяцев, почему процесс замены не удалось организовать до того, как дети пришли на занятия 1 сентября?