Холдинг «Байтерек» начал переговоры с крупнейшими финансовыми и инвестиционными организациями Южной Кореи о расширении сотрудничества и привлечении долгосрочного капитала в экономику Казахстана. Деловая программа проходит в Сеуле в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева.

Одним из ключевых направлений стали переговоры с Shinhan Financial Group. Стороны рассматривают кредитные линии для Банка развития Казахстана, участие в проектном и синдицированном финансировании, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Потенциальный объём сотрудничества оценивается в $500 млн.

С корейским экспортно-кредитным агентством K-SURE обсуждалось страховое сопровождение проектов с использованием корейского оборудования. В частности, рассматривается финансирование строительства завода по производству ферросилиция в Экибастузе. Предприятие планируется запустить с мощностью до 160 000 тонн продукции в год.

Ещё одним направлением стали инвестиции в технологический сектор. Qazaqstan Investment Corporation может вложить до $10 млн в венчурный фонд SparkLabs Mirae Silkroad Fund I. Его общий целевой объём составляет $65 млн. Средства предполагается направить на развитие проектов в области искусственного интеллекта, облачных технологий и финтеха.

Кроме того, Казахстан и Корея прорабатывают создание совместного инвестиционного фонда объёмом до $1 млрд. На первом этапе стороны могут вложить по $100 млн. В числе приоритетов — транспорт, логистика, цифровая инфраструктура, городское развитие и возобновляемая энергетика. Одной из потенциальных площадок назван Alatau City.

Корейским партнёрам также представили инвестиционный портфель Казахстана стоимостью около $7 млрд. Отдельное внимание уделили автомобильной промышленности и дальнейшему развитию производства Kia в Костанае.

Ожидается, что конкретные договорённости будут представлены 15 сентября на заседании Казахстанско-корейского делового совета в Сеуле.