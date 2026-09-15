В последние дни внешнеполитическая повестка Казахстана снова показала, насколько одновременно важны для Астаны Пекин и Москва. 13 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите БРИКС в Нью-Дели и провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным. Накануне в опубликованном интервью китайскому агентству Xinhua глава государства назвал отношения Казахстана и Китая находящимися на «беспрецедентно высоком уровне» и заявил о цели довести взаимную торговлю до $100 млрд, передаёт агентство KZ24news.

На первый взгляд эти события можно рассматривать как очередное подтверждение многовекторной политики Казахстана. Но статистика показывает более интересную картину. Астана уже не просто балансирует между двумя крупнейшими соседями — она получает экономическую выгоду от одновременного развития обоих направлений.

Китай уже вышел вперёд

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в январе—июне 2026 года товарооборот Казахстана с Китаем составил около $16,65 млрд: $7,51 млрд пришлось на экспорт и $9,14 млрд — на импорт.

Для сравнения, торговля с Россией за тот же период составила около $13,22 млрд: экспорт — $3,49 млрд, импорт — $9,74 млрд. Таким образом, за первые шесть месяцев года Китай опережал Россию примерно на $3,4 млрд.

Это важный сдвиг. Россия по-прежнему остаётся крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан — её доля в импорте составляет около 31%, тогда как на Китай приходится около 29%. Но по совокупному товарообороту китайское направление уже стало крупнее.

При этом тенденция не выглядит краткосрочной. В интервью Xinhua Токаев сообщил, что по итогам 2025 года казахстанско-китайская торговля приблизилась к $50 млрд, увеличившись на 11%. За первые шесть месяцев 2026 года она достигла $27,2 млрд, прибавив почти четверть в годовом выражении.

То есть Китай постепенно становится для Казахстана не просто одним из крупных торговых партнёров, а центральным направлением внешнеэкономической политики.

Но это не означает вытеснения России

Было бы ошибкой делать из этих цифр вывод, что Казахстан переориентируется с России на Китай.

Российское направление имеет другую структуру зависимости.

Россия встроена в казахстанскую экономику через ЕАЭС, производственные цепочки, железнодорожную инфраструктуру, энергетику и огромный рынок поставок. В январе—июне 2026 года Россия оставалась главным источником казахстанского импорта. А общий товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за этот период достиг $7,3 млрд? Нет — эта цифра относится только к отдельной статистике взаимной торговли и не заменяет двусторонний показатель с Россией. По данным БНС, общий товарооборот со странами ЕАЭС составил $7,3 млрд за первый квартал 2026 года, увеличившись на 17% год к году.

Поэтому значение России нельзя измерять только сравнением с Китаем по объёму торговли.

Здесь действует другой принцип: Китай расширяет экономические возможности Казахстана, а Россия сохраняет глубину уже существующих экономических связей.

Китай предлагает Казахстану следующую ступень

Особенно показательны последние заявления Токаева. В интервью Xinhua он говорил не только об увеличении торговли, но и о необходимости изменить её структуру — перейти от преимущественно сырьевой модели к промышленной и технологической кооперации, создавать совместные производства и увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

По словам президента, в Казахстане уже работают более 9 тыс. компаний с китайским капиталом, а промышленная кооперация включает 260 проектов с объёмом инвестиций более $62 млрд. Среди направлений — машиностроение, металлургия, зелёная энергетика и производство автомобилей.

Это меняет сам характер китайского присутствия. Речь идёт уже не только о том, чтобы Казахстан продавал Китаю сырьё и покупал китайские товары. Астана пытается привлечь китайский капитал непосредственно в производство внутри страны.

Именно поэтому показатель товарооборота сам по себе уже недостаточен для оценки китайского влияния.

Главный актив Казахстана — транзит

Есть ещё одна сфера, где интересы России и Китая пересекаются особенно тесно, — транспорт.

В интервью Xinhua Токаев заявил, что около 85% наземных транзитных перевозок из Китая в Европу проходят через Казахстан. По итогам 2025 года объём трансграничных железнодорожных перевозок превысил 35 млн тонн, а автомобильных — около 8 млн тонн.

Одновременно Казахстан развивает Средний коридор, железнодорожные маршруты на китайском направлении, порты на Каспии и инфраструктуру на границе с КНР.

На саммите БРИКС 13 сентября Токаев уже обозначил более амбициозную цель — увеличить объём транзита через Казахстан до 100 млн тонн в год. В 2025 году показатель составлял около 40 млн тонн.

Казахстану не обязательно выбирать между китайским и российским маршрутами. Чем больше Китай торгует с Европой и Россией, тем выше потенциальный спрос на казахстанскую транспортную инфраструктуру.

Поэтому формула «Россия или Китай» становится устаревшей

За последние годы Казахстан последовательно расширяет количество направлений, через которые может получать торговые, инвестиционные и транзитные доходы.

Россия даёт доступ к огромному рынку, ЕАЭС и сложившимся производственным цепочкам. Китай — растущий рынок, капитал, технологии и выход на азиатскую производственную систему. Каспийское направление позволяет дополнительно связывать Казахстан с Кавказом, Турцией и европейскими рынками. А собственная инфраструктура превращает географическое положение из ограничения в источник дохода.

В этом смысле задача Астаны состоит не столько в том, чтобы определить, кто важнее — Москва или Пекин, сколько в том, чтобы не допустить критической зависимости от одного направления.

Казахстан получает пространство для манёвра

Показательно, что 13 сентября на саммите БРИКС Токаев говорил о диверсификации торгово-экономических и инвестиционных связей со всеми государствами объединения. По его данным, товарооборот Казахстана с членами и партнёрами БРИКС в 2025 году составил около $72 млрд.

Это укладывается в более широкую стратегию. Казахстан одновременно развивает отношения с Россией, Китаем, странами Центральной Азии, государствами Персидского залива, Турцией и Европой.

Причём Москва и Пекин в этой конструкции не обязательно являются взаимоисключающими направлениями.

Наоборот, их экономические связи могут повышать ценность Казахстана.

Китайские товары могут идти через Казахстан дальше на запад. Российские грузы — через казахстанскую инфраструктуру на восток. Казахстан получает возможность обслуживать оба потока, развивая дороги, железные дороги, порты, склады, таможенную инфраструктуру и производство.

Что это означает для Казахстана

Сегодня страна находится в необычной позиции. Россия остаётся незаменимой частью существующей экономической системы Казахстана. Китай становится главным источником нового роста внешней торговли, инвестиций, технологий и транзита.

Поэтому говорить о простом «повороте Казахстана от России к Китаю» было бы слишком упрощённо. Более точное описание происходящего — переход от баланса между центрами силы к использованию их взаимной экономической заинтересованности.

Чем больше Казахстан сможет связать между собой российское, китайское, каспийское и европейское направления, тем меньше его экономика будет зависеть от выбора одного партнёра.

И в этом заключается главный ресурс Астаны: не быть чьей-то периферией, а становиться инфраструктурным и производственным узлом, без которого всё сложнее обходятся сразу несколько крупных экономических систем.