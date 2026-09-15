Токаев пригласил Hanwha Group участвовать в технологическом развитии Центральной Азии

Казахстан рассчитывает привлечь Hanwha Group к новым технологическим проектам и предлагает корейской корпорации использовать страну в качестве базы для дальнейшей работы на рынках Центральной Азии.

Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с вице-председателем Hanwha Group Ким Дон Воном. Стороны рассмотрели возможности расширения инвестиционного и технологического партнёрства, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на Акорду.

Одним из приоритетных направлений стала цифровая сфера. Казахстан развивает собственную инфраструктуру и экосистему искусственного интеллекта, рассчитывая привлечь международные компании к реализации новых проектов.

Токаев представил Казахстан не только как площадку для инвестиций, но и как региональный центр для технологических проектов. Речь идёт о совместных инициативах в цифровизации, искусственном интеллекте и других стратегических направлениях.

Для Казахстана такое сотрудничество важно сразу по нескольким причинам. Страна стремится привлекать не только капитал, но и технологии, компетенции и международные компании, способные работать сразу на нескольких рынках региона.

Hanwha Group уже имеет длительную историю сотрудничества с Казахстаном. По словам Ким Дон Вона, корейская корпорация начала работать со страной ещё в 1997 году. Теперь компания готова рассматривать участие в проектах по цифровизации и других направлениях.

Потенциальное расширение сотрудничества показывает изменение подхода Казахстана к привлечению иностранных инвесторов: стране нужны проекты с более высокой технологической составляющей и возможностью масштабирования за пределы внутреннего рынка.

Если договорённости с Hanwha перейдут в конкретные проекты, Казахстан сможет укрепить позиции в качестве одной из технологических площадок Центральной Азии. Для корейского бизнеса это, в свою очередь, открывает доступ к быстро растущему региональному рынку.