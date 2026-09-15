Власти намерены перейти от развития отдельных майнинговых центров к созданию полноценной индустрии цифровых активов. В неё войдут биржи, токенизация, хранение цифровых активов, платежные решения и инструменты государственного контроля, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на Правительство РК.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что приоритетом должен стать не рост майнинговых мощностей, а формирование более качественной модели отрасли с контролем энергопотребления, прозрачным налогообложением и интеграцией в мировую цифровую экономику.

От майнинга к цифровым финансам

Министерству искусственного интеллекта совместно с профильными ведомствами поручено подготовить меры по развитию полноценной экосистемы цифрового майнинга.

Речь идёт уже не только о добыче криптовалюты. Казахстан создаёт инфраструктуру для их торговли, хранения и использования в платежах, а также развивает токенизацию реальных активов.

В сентябре 2026 года Национальный Банк сообщил о сотрудничестве с Binance по развитию цифровых активов и платёжной инфраструктуры. В частности, рассматривается создание в Казахстане регионального расчётного хаба для операций клиентов из Центральной Азии, стран СНГ и Восточной Европы.

Государство усиливает контроль

Одновременно Казахстан создаёт Национальный центр криптовалютной аналитики. Он будет работать на базе надзорной SupTech-платформы и анализировать криптовалютные и фиатные операции, данные о клиентах, кошельках и транзакциях.

Центр интегрируют с Антифрод-центром Национального Банка. Доступ к инструментам проверки получат банки, правоохранительные органы и лицензированные провайдеры цифровых активов.

Таким образом, государство одновременно расширяет возможности для использования цифровых активов и усиливает контроль над их оборотом.

Токенизация и энергетика

Отдельным направлением становится токенизация реальных активов. В частности, два крупных объекта планируют токенизировать в Alatau City.

При этом главным ограничением для майнинга остаётся энергетика. Правительству предстоит проработать использование газовой и угольной генерации для обеспечения майнинговых центров.

Для Казахстана это означает переход от модели «майнинг ради майнинга» к более широкой цифровой экономике. Майнинг становится лишь одним элементом системы, которая включает торговлю и хранение цифровых активов, токенизацию, платежи и государственный мониторинг.

Если эта инфраструктура заработает в полном объёме, Казахстан сможет претендовать на роль регионального центра цифровых финансов. Главным показателем успеха при этом станет уже не количество майнинговых ферм, а объём легального оборота цифровых активов, инвестиции и число международных участников рынка.